La serie di successo di Amazon Prime Video, ispirata all’omonima rubrica (e poi anche podcast) del New York Times, torna con la seconda stagione: Modern Love da New York, fino alla Gran Bretagna.



Come per la prima stagione, ogni episodio, da circa 25/30 minuti, ha per protagoniste coppie, e storie, diverse (Kit Harington, Jeena Yi, Zuzanna Szadkowski, Lulu Wilson, Garrett Hedlund, Jack Reynor, Ben Rappaport, Gbenga Akinnagbe, Anna Paquin, Minnie Autista, e molti altri).

No, non è necessario aver visto la prima stagione per guardare la seconda parte di Modern Love.



Modern Love è un’antologia romantica, su cosa significhi essere innamorato; alcune storie (8 episodi per stagione) – è una questione molto personale – possono catturare l’emotività del pubblico più di altre.

La stagione 2, rispetto alla prima, analizza su esperienze più universali nel “campo delle relazioni” e, al tempo stesso più semplici: cosa succede quando ti innamori del tuo migliore amico, o porsi domande sulla propria sessualità, cosa si proverebbe ad imbattersi in un ex fidanzato per strada.

John Carney, lo scrittore, regista e produttore esecutivo di Modern Love, ha dichiarato in merito alla seconda stagione: “Avere il via libera per realizzare Modern Love è una grande opportunità per noi per continuare a raccontare storie d’amore, aprendo la serie anche a diverse città e mondi. Le possibilità sono davvero infinite. Le stagioni successive possono davvero espandersi e scavare nel profondo di cosa significhi amare in questo mondo complicato. È una notizia incredibile per tutti coloro che sono coinvolti nella serie e siamo storditi dalle possibilità di andare avanti”.