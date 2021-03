In ricordo al passaggio di Mozart a Padova esattamente 250 anni fa, da venerdì 12 a sabato 14 marzo l’Orchestra di Padova e del Veneto renderà omaggio al compositore austriaco con Mozart @ Padova, un fitto programma di eventi in streaming tra musica e divulgazione, con la direzione artistica di Marco Angius e l’ideazione dell’architetto Paola Cattaneo, che vedranno riuniti alcuni dei più acclamati nomi della musica internazionale.

Venerdì 12 marzo alle ore 18.00 verrà trasmesso Aspettando Mozart, uno spazio all’interno del quale l’architetto Paola Cattaneo e il Direttore musicale e artistico dell’OPV Marco Angius presenteranno i singoli eventi insieme al Presidente del Gabinetto di Lettura e Società di Incoraggiamento Aps Enrico Maria Conte in collegamento streaming dalla Abbazia di Santa Giustina e da Palazzo Moroni, Padova.

Da Palazzo Cornaro-Priuli, dove Mozart alloggiò durante la sua permanenza a Padova, alle ore 20.45 il musicologo Sandro Cappelletto si unirà al Quartetto dell’OPV per segnare idealmente l’arrivo del compositore in città con lo spettacolo Mozart in the Quartet, le cui interpretazioni musicali saranno affidate al Quartetto dell’OPV, composto dai violinisti Giacomo Bianchi, Laura Maniscalco, il violista Alberto Salomon, e Giancarlo Trimboli al violoncello

sabato 13 marzo alle ore 16.00 Mozart @ Padova presenterà Mozart in carrozza, un viaggio musicale in Italia. Uno spettacolo di musica e parole su testo di Pierdomenico Simone con l’attore Massimiliano Mastroeni come il giovane Mozart; non solo un viaggio immaginario ma anche viaggio musicale: l’Orchestra di Padova e del Veneto interpreterà sul palco del Teatro Verdi composizioni del giovane Wolfgang e del padre Leopold.

A conclusione della rassegna, dal Teatro Verdi di Padova alle ore 20.45 l’Orchestra di Padova e del Veneto dedicherà a Mozart un concerto monografico che vedrà protagonista il violinista Leonidas Kavakos nella doppia veste di solista e maestro concertatore. Oltre all’Ouverture da Betulia liberata verranno eseguiti il Concerto n. 4 per violino e orchestra K 218 e la Sinfonia n. 41 K 551, nota come Jupiter.

Tutti gli appuntamenti online verranno trasmessi gratuitamente in streaming sui profili Facebook e YouTube dell’OPV, sulle pagine Facebook del Gruppo Editoriale Tv7. In aggiunta, il concerto con Kavakos verrà trasmesso in diretta canale 12 (Veneto e FVG), canale 14 (Trentino Alto Adige) e canale 642 (lazio) del Gruppo Editoriale TV7 e sulla piattaforma Backstage del Teatro Stabile del Veneto.

Mozart @ Padova è organizzata con il Patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Padova e della Provincia di Padova, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto, Caffè Pedrocchi e la media partnership del Gruppo editoriale TV7. Si ringraziano il Consolato Generale d’Austria, Forum Austriaco di Cultura, il Gabinetto di Lettura e Società di Incoraggiamento Aps, la Pontificia Basilica di Sant’Antonio di Padova, la proprietà di Palazzo Cornaro-Priuli e l’Associazione Amici dell’OPV.