Scritto e diretto da Tom Donahue, è disponibile sulla piattaforma Paramount+ un interessante, denso, ben strutturato documentario in 4 parti (da circa 50 minuti ciascuna) su una parte buia e criminale della Storia d’Italia: Murder of God’s Banker – L’Omicidio del Banchiere di Dio.

Il Banchiere di Dio è Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano dall’inizio del 1975, fino a quando – procediamo in estrema sintesi – viene arrestato il 20 maggio 1981, accusato di violazione delle norme valutarie e processato in luglio insieme ad altri amministratori dell’Istituto di credito per esportazione illecita di capitali, scoppia lo scandalo della loggia segreta massonica P2 guidata da Licio Gelli, e il 17 giugno 1982, quando viene trovato impiccato sotto il ponte londinese dei “Frati Neri” (Blackfriar Bridge), con pietre nei pantaloni, 7.500 sterline, e un passaporto italiano intestato a Gian Roberto Calvini.

Una mattina presto a Londra, un giornalista del Daily Express, mentre si sta recando al lavoro, nota la sagoma di un uomo appeso a una corda, con le caviglie immerse nell’acqua del fiume. Competente per quell’area è la la Polizia della City abituata a gestire crimini finanziari, non casi di questo tipo; infatti commettono molti errori elementari: niente fotografie per esempio, e negli anni 80 era già una prassi, hanno sciolto il nodo intorno al collo (normalmente si taglia la fune per mantenere il nodo intatto) e il caso all’inizio è stato trattato come il suicidio di un vagabondo. Era il corpo di Roberto Calvi, che si è portato nella tomba immensi e pesanti segreti criminali. Da qui si sviluppa la sceneggiatura dei 4 episodi.

“Chi non avrà ucciso Calvi?” è la domanda che iniziano a porsi gli investigatori, soprattutto quelli giornalistici, non solo poliziotti perché nel frattempo era in atto una cospirazione per mantenere ben segreta la verità sui poteri occulti e su un uomo che aveva affari con la mafia, una loggia massonica, gruppi neofascisti e il Vaticano.

Il documentario utilizza filmati d’archivio, drammatizzazioni stilizzate e animate, ricostruzioni sobrie di fiction e con l’arte dell’inchiesta li assemblea a interviste fronte camera a noti giornalisti e storici (Angela Gallop, William Daddio, Larry Gurwin, Giacomo Rocchini, Edward Gero, John Dickie, Joseph Discher, Philip Willan)

Girato tra l’Italia (dove la produzione internazionale si è avvalsa della collaborazione della giornalista e critico cinematografico Chiara Spagnoli Gabardi), Londra e gli Stati Uniti, Murder of God’s Banker – L’Omicidio del Banchiere di Dio con il suo ritmo incalzante ricostruisce la fitta rete di traffici di Calvi, poi Licio Gelli, Michele Sindona e del cardinal Marcinkus.

È un lavoro chiaro e narrativamente nitido.

Manca la parte più strettamente politica – se si esclude la relazione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta di Tina Anselmi – le reazioni e mosse del Governo italiano di allora, ma sarebbero stati necessari altri 4 episodi. Non è una critica, è un invito che ci sentiamo di fare alla produzione perché ha realizzato un documentario asciutto operando una notevole e ammirevole, efficace sintesi con un finale di grande impatto emotivo.