È all’insegna del rinnovamento il MystFest 2026, il festival del giallo e del mistero in programma a Cattolica dal 6 al 12 luglio. Tutta la verità (o almeno quella che ci serve) è il tema scelto per questa edizione che farà da fil rouge ad un programma che attraversa giornalismo, letteratura, podcast, cinema e televisione per interrogarsi sul significato stesso della verità. Dalle grandi inchieste ai processi mediatici, dalle fake news alle narrazioni di finzione, il festival esplorerà i modi in cui la realtà viene raccontata, interpretata e talvolta manipolata. Un tema certamente attuale, che attraverso i linguaggi del giallo, del noir e del true crime offre uno sguardo originale sulle contraddizioni del presente.

Alla direzione artistica del MystFest 2026 sarà Alessandro Garramone, giornalista e autore televisivo che negli ultimi vent’anni ha firmato programmi e docu-serie tra cui le serie Netflix Wanna e Terrazza Sentimento. “Ho immaginato questo MystFest partendo da un tema che trovo fondamentale oggi – commenta Alessandro Garramone – e cioè l’idea della ricerca della verità come qualcosa di sfaccettato e complesso. Sarà un percorso che, grazie alla testimonianza delle personalità che abbiamo coinvolto, ci accompagnerà per tutto il festival, generando non certezze, ma riflessioni, dubbi e domande. Per me la cultura è anche questo”.

Garramone sarà affiancato da Sergio Canneto, regista, produttore e imprenditore culturale, nel ruolo di direttore organizzativo. “Vorrei innanzitutto ringraziare l’amministrazione comunale di Cattolica – aggiunge Sergio Canneto – che ha creduto nella necessità di rilanciare e rinnovare uno degli appuntamenti culturali più importanti della città, e Simonetta Salvetti, che negli ultimi anni ne ha custodito identità, autorevolezza e storia accompagnandolo fino a questo nuovo passaggio. Il MystFest è un patrimonio culturale che appartiene a Cattolica, ma anche a un territorio più ampio che nella cultura trova uno strumento di crescita, confronto e sviluppo. Raccogliamo questa eredità con l’ambizione di rafforzarne la vocazione originaria: usare il giallo, il noir, il crime e il mistero come chiavi di lettura del presente. In un tempo attraversato da informazioni, narrazioni e verità spesso contrastanti, il MystFest può essere un luogo di pensiero, riflessione e analisi dell’oggi, capace di interrogare la realtà attraverso le storie. Per questo, accanto agli incontri con grandi protagonisti della cultura e dell’informazione, nasce il MystFest Hub: un investimento concreto sui giovani e sui nuovi linguaggi della narrazione. Un festival cresce davvero quando riesce a generare idee, formare persone e lasciare valore sul territorio ben oltre i giorni della manifestazione.”

Cattolica ospiterà una settimana di incontri, podcast, letteratura, cinema e televisione con alcune delle voci più autorevoli del giornalismo, della narrativa e dell’audiovisivo italiano. Tra gli ospiti attesi Edoardo Camurri, Gianluigi Nuzzi, Francesca Fagnani, Teresa Ciabatti, Carlo Lucarelli, Alessandro Robecchi, Mariolina Venezia, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli. Confermata inoltre la partnership conOnePodcast, mentre tra le novità di questa edizione debutta MystFest Hub, la summer school dedicata ai nuovi linguaggi della scrittura e dello storytelling.

Il MystFest rappresenta da oltre cinquant’anni uno dei tratti distintivi dell’identità culturale di Cattolica – affermano la sindaca Franca Foronchi e il vicesindaco e assessore alla cultura Federico Vaccarini – e un patrimonio che appartiene non solo alla nostra città, ma a tutto il panorama culturale nazionale. Per questo abbiamo scelto di investire con ancora maggiore convinzione su questa manifestazione, accompagnando un importante percorso di rinnovamento e crescita. Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a Simonetta Salvetti per il lavoro svolto in questi anni, durante i quali ha saputo garantire continuità a una storia importante, confermando l’autorevolezza e la riconoscibilità del festival. Allo stesso tempo diamo il benvenuto ad Alessandro Garramone e Sergio Canneto, ai quali abbiamo affidato il compito di guidare questa nuova fase. Questa edizione segna un ulteriore passo nel percorso di crescita del MystFest, nel solco di una storia importante ma con lo sguardo sempre attento alle domande e alla complessità del presente. Il MystFest continua a interpretare pienamente questa vocazione e rappresenta uno degli appuntamenti più significativi attraverso cui Cattolica racconta la propria identità e la propria ambizione culturale.”



Dopo un’anteprima, lunedì 6 luglio, il festival entrerà nel vivo martedì 7 luglio, con Edoardo Camurri e una lectio dal titolo Che cos’è la verità? (ore 18.00). Scrittore, giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, Camurri guiderà il pubblico in una riflessione che intreccia filosofia, racconto e immaginario contemporaneo, attraversando anche il fascino oscuro che cronaca nera e true crime continuano a esercitare sulla nostra società.

La prima serata entrerà subito nel cuore del tema dell’edizione con un dialogo dedicato al rapporto tra verità e informazione. Protagonista sarà Gianluigi Nuzzi, tra i più autorevoli giornalisti investigativi italiani, che converserà con il direttore del festival Alessandro Garramone sulle sfide del giornalismo contemporaneo: il confine tra fatti e narrazione, il ruolo dell’interpretazione e il rischio che anche l’informazione finisca per essere letta attraverso appartenenze e schieramenti.



Il rapporto tra realtà e finzione sarà al centro dell’incontro di mercoledì 8 luglio (ore 18) con Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, tra gli autori e sceneggiatori che più hanno contribuito a ridefinire l’immaginario del crime italiano negli ultimi anni, da Gomorra a ZeroZeroZero, Il Mostro di Firenze e Django. In dialogo con il giornalista Gianmaria Tammaro, racconteranno come nascono le grandi narrazioni crime e come la scrittura possa trasformare fatti reali in storie capaci di incidere nell’immaginario collettivo.

In serata il festival ospiterà la proiezione di Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, alla presenza del regista Simone Manetti e degli autori Emanuele Cava e Matteo Billi (ore 21.00). Vincitore del Nastro d’Argento della Legalità 2026, il documentario ripercorre il caso Regeni attraverso il lungo cammino verso l’accertamento della verità, restituendo la complessità di una vicenda che continua a interrogare l’opinione pubblica italiana.



Giovedì 9 luglio il MystFest si confronterà con uno dei fenomeni culturali più rilevanti degli ultimi anni: il true crime. Nell’incontro Perché non sappiamo resistere al true crime? (ore 18.00) Giacomo Galanti, giornalista de La Repubblica e autore di podcast, Antonio Iovane, scrittore giornalista, podcaster (Uno Bianca. Il romanzo criminale dell’Emilia Romagna, Il cielo sopra Ustica e Operazione Portobello. Il calvario di Enzo Tortora) e Flaminia Bolzan, criminologa, proveranno a indagare le ragioni di un’attrazione che continua a coinvolgere milioni di persone.



Ulteriore momento di riflessione sarà quello dell’incontro Ricercando le scomode verità del mondo in programma venerdì 10 luglio (ore 18). Lo scrittore e sceneggiatore Peppe Fiore dialogherà con Elena Testi, inviata de La7 in Medio Oriente e autrice di Genesi (SEM Editore), e con il videoreporter Sacha Biazzo, autore di The Wise Guy. Donald Trump e la mafia italoamericana (Round Robin Editrice), in un confronto che attraversa geopolitica, potere e giornalismo d’inchiesta.

La sera di venerdì, il MystFest ospiterà l’incontro tra Francesca Fagnani e Teresa Ciabatti, due autrici che hanno scelto di confrontarsi con il male attraverso linguaggi diversi. Partendo dalle loro rispettive opere, Mala. Roma criminale (SEM Editore) e Donnaregina (Mondadori), il dialogo esplorerà il confine tra cronaca, letteratura e racconto criminale, interrogandosi su come nascono le storie che più ci inquietano e sul ruolo che la narrazione gioca nella costruzione del nostro immaginario.

Sabato 11 luglio la serata sarà dedicata al rapporto tra letteratura e serialità televisiva con La notte degli investigatori: dai libri alla tv. Sul palco Mariolina Venezia, Alessandro Robecchi e Carlo Lucarelli, tre autori che hanno visto i propri personaggi oltrepassare i confini della pagina scritta per diventare volti familiari al grande pubblico. Che cosa accade quando un protagonista letterario prende vita sullo schermo? Quanto resta dell’idea originaria dell’autore e quanto cambia nel passaggio alla televisione? A partire dai casi di Imma Tataranni, dell’Ispettore Coliandro e di Carlo Monterossi, il giornalista e scrittore Stefano Tura, direttore della sede Rai dell’Emilia-Romagna, guiderà una conversazione sul rapporto tra scrittura e adattamento.