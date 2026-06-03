Comincia a Padova SGUARDI FESTIVAL tra cinema, teatro e nuovi linguaggi

Dopo il successo delle prime due edizioni, SGUARDI cresce e si trasforma ufficialmente in festival. Dal 5 al 26 giugno 2026, Padova ospiterà SGUARDI FESTIVAL, evoluzione naturale della rassegna di cinema e teatro nata per valorizzare i talenti del territorio veneto.Per cinque serate i giardini di Villa Breda diventeranno un palcoscenico culturale a cielo aperto dove cinema, teatro, musica e arti performative dialogheranno con il patrimonio storico della città.Il festival è ideato e diretto da Maria Vittoria Casarotti Todeschini (nella foto) ed è promosso da ANTHEIA APS con il patrocinio del Comune di Padova e del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.SGUARDI FESTIVAL è un’iniziatica che nasce con una visione precisa: creare uno spazio culturale accessibile, contemporaneo e partecipato, capace di dare visibilità ai giovani artisti e favorire il dialogo tra nuove generazioni creative e territorio.Questo il programma definito. Si comincia venerdì 5 giugno ore 21.15 con la serata di apertura. Per l’inaugurazione Musica e Cinema con il coro pop polifonico padovano Pop Chords, protagonista di una performance dedicata alle più iconiche colonne sonore cinematografiche.La serata proseguirà con l’anteprima nazionale di “Frammenti”, progetto prodotto da Cinema Key con Giancarlo Previati e Vasco Mirandola, presentato fuori concorso.A seguire la prima serata della nuova sezione festival “SGUARDI VICINI”, dedicata ai cortometraggi contemporanei. In programma: “Il compleanno di Enrico” di Francesco Sossai (regista pluripremiato con il suo “Le città di pianura”); “La Zima del Signor” di Alessandro Padovani (regista che sta preparando il suo lungometraggio “Latte” la cui sceneggiatura ha vinto il prestigioso Premia Solinas); “A Cup of Coffee with Marilyn” di Alessandra Gonnella. Registi e produttori saranno presenti in sala per un incontro con il pubblico.Poi sabato 6 giugno ore 21.15 – SGUARDI VICINI con nuovi autori del cinema contemporaneo Veneto. Seconda serata interamente dedicata ai cortometraggi selezionati per il festival.In programma: “The Wave” di Francesco Gozzo; “In acque tranquille” di Giuseppe Andreatta; “L’acquario” di Gianluca Zonta; “Nati per correre” di Michele Vannucci; “Il custode del lago” di Simone Bressello e “Studies for a close up” di Niccolò Bressan degli Antoni.Il terzo appuntamento è venerdì 12 giugno ore 21.15 con il Teatro “Voci e Maschere” che presenta “La guida della buona sposa”. Una serata dedicata al teatro contemporaneo con il duo padovano Ophelia and the Corò Nuts. Tra prosa, musica, teatro d’ombre e fiaba contemporanea, lo spettacolo affronta con ironia e intensità il tema delle convenzioni sociali e della libertà personale.Ancora teatro venerdì 19 giugno ore 21.15 con Teatro “Connessioni” nello spettacolo READY PLAYER DOC. Maria Celeste Carobene porta in scena uno spettacolo che unisce stand-up comedy, teatro interattivo e narrazione autobiografica. Attraverso il linguaggio dei videogiochi, lo spettacolo affronta il tema del disturbo ossessivo compulsivo con uno sguardo ironico e profondamente umano.La rassegna si conclude venerdì 26 giugno ore 21.15 con la serata finale “Notte di Stelle”. Sarà un gran finale dedicato al cinema con la premiazione del cortometraggio vincitore della sezione “SGUARDI VICINI”, decretato dalla Giuria Giovani. A seguire la proiezione del film “Come Fratelli” alla presenza dell’attore protagonista Pierpaolo Spollon.Alessandro Cuk