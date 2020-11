Da lunedì 9 novembre le compagnie teatrali venete, accompagnate da musicisti dal vivo, trasporranno in audio romanzi, racconti e pièce teatrali di autori veneti su MyRadio, la webradio di MyArteven. Il progetto nasce da un’idea di Giancarlo Marinelli, che riveste il ruolo di direttore artistico del Circuito Arteven e dei Teatri Comunale e Olimpico di Vicenza. Le produzioni saranno, infatti, realizzate nel Teatro Comunale Città di Vicenza. In questo momento di blocco dello spettacolo dal vivo, il progetto mira anche a fornire un’opportunità agli artisti del nostro territorio e a realizzare un archivio digitale degli autori veneti per mantenere viva la memoria culturale e renderla disponibile a tutti. “Le compagnie e i gruppi di artisti sono oggi le uniche realtà in grado di dare voce alle parole dei grandi autori veneti da Meneghello a Cibotto, per restare al ‘900– commenta Pierluca Donin, direttore di Arteven – RadioVenetodramma mette assieme letteratura e teatro, offrendo un nuovo inedito canale di promozione e diffusione dei vertici raggiunti dai veneti in questi ambiti espressivi”.

Le letture saranno trasmesse in video sulla pagina Facebook di Arteven, archiviate sul suo canale Youtube e rese disponibili sulle piattaforme Spotify e Spreaker in forma di podcast, accessibili dal sito MyArteven.

Il primo appuntamento è lunedì 9 novembre ore 19.30 con I magnasoéte (“I mangiacivette”)di Virgilio Scapin letto dalla compagnia Theama Teatro. Si tratta di una raccolta di racconti ambientati nella realtà del mondo contadino vicentino della seconda metà del ‘900.