Nel centenario della nascita al cinema Dante di Mestre mercoledì 15 novembre il film “Don Milani” di Alfredo Angeli

Nel maggio 1923 nasceva don Lorenzo Milani, ancora oggi per milioni di italiani maestro di vita e testimone di pace. Mercoledì 15 novembre alle 17 e alle 21, con il patrocinio del Comitato costituito per il Centenario I care 1923-2023 ,presieduto da Rosy Bindi, il Cinit Cineforum Italiano, associazione nazionale di cultura cinematografica, propone al Cinema Dante di Mestre ad ingresso gratuito il film di Alfredo Angeli “Don Milani” (1976) che ripercorre tutta la sua breve vicenda umana di sacerdote ed educatore . L’iniziativa è promossa in collaborazione con Gruppo Coges Don Milani, il Movimento di Cooperazione Educativa e gli Istituti Giulio Cesare e don Milani. Il 20 giugno del 2017 Papa Francesco, in occasione della visita alla tomba di don Lorenzo a Barbiana, fra l’altro disse: “Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c’è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don Milani. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro, e alla piena appartenenza alla Chiesa, con una fede consapevole”. Nei panni di don Milani troviamo Edoardo Torricella , attore che aveva lavorato con Carmelo Bene, mentre nel film interpretano se stessi padre Ernesto Balducci e Giorgio La Pira, due figure di sicuro riferimento per il giovane sacerdote. Giovane cappellano venne inviato a San Donato di Calenzano, periferia di Prato, dove avvia il doposcuola per i più piccoli, una scuola popolare e comincia a scrivere “Esperienze pastorali” che porterà a termine a nella sperduta Barbiana dove viene trasferito per punizione nel 1954. Anche qui ricomincia subito a far scuola ai ragazzi difficili che hanno finito le elementari, e altrimenti andrebbero a lavorare. “Lettera ad una professoressa” è il libro scritto dai suoi allievi respinti agli esami dalla scuola “ufficiale”, una pubblicazione che scosse l’Italia degli anni ‘60. Gravemente ammalato è costretto a lasciare i suoi ragazzi e si spegne nel giugno 1967.

