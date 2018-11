Quarant’anni dopo l’indimenticabile e bellissimo «Kramer contro Kramer» e nella giornata internazionale contro la violenza verso le donne, il Torino Film Festival presenta in concorso questo film, che ha attinenza con entrambi gli argomenti.

Nella provincia francese i problemi del lavoro oggi non sono pochi e nemmeno in via di soluzione. Il fascinoso Oliver (Romain Duris), magazziniere e sindacalista, ha dunque il suo bel da fare per garantire ai “suoi” operai condizioni di lavoro umane e accettabili. Perciò, quando arriva a casa, riesce a stento a salutare la bella moglie Claire (Laure Calamy) e i due deliziosi bimbi, Elliot (Basile Grunberger) e Rose (Lena Girard Voss).

Dunque il carico della famiglia e della casa è tutto sulle spalle di Claire, che a un certo punto non ce la fa più. L’ultima fiaba che racconta ai bambini è di una mamma lontana che, affinché i suoi piccoli non la dimentichino, va a trovarli nei sogni. La mattina dopo Claire non c’è più. Solo una cartolina, arrivata qualche giorno dopo, conferma che il suo è un allontanamento volontario, forse solo temporaneo. Le parole affettuose e addolorate della donna sono una gioia per i bimbi ma fiele per Oliver, che si torva a dover gestire una situazione esplosiva. In realtà la madre di Oliver, la sorella e alcuni amici, colleghi e vicini gli danno supporto, ma nessuno osa dar contro a Claire. “Avrei dovuto e voluto fare anch’io così –rimbrotta la madre a Oliver – perché anche tuo padre non era mai a casa. Tu sei uguale a lui, con te non si può parlare…”. Ma quarant’anni fa i tempi non erano maturi perché le donne si prendessero i loro tempi e i loro spazi. Oggi, forse, in certi contesti e a certe condizioni, sì.

Il nuovo ménage domestico diventa a poco a poco routine, dove tutti, figli compresi, si assumono responsabilità “da grandi” (…la piccolissima Rose impara a spalmare la pomata al fratello maggiore, proprio come aveva fatto fino ad allora la mamma…): lo choc ha dato a tutti un’occasione per crescere e, così pare, riconoscere finalmente l’importanza del ruolo e del lavoro della mamma.

Sembra troppo bello per essere vero, che non ci sia nessuna recriminazione contro di lei: Olivier lo ammette, anche con i figli, che la colpa è di lui, che non ha avuto la giusta attenzione per la moglie.

Non sappiamo se la mamma tornerà: ma quello che è certo è che la sua partenza, pur dopo l’iniziale sconquasso, alla fine ha fatto bene alla famiglia e questa scoperta non è certo da poco: anzi, è un vera rivoluzione: una donna, una mamma, che pensa a sé stessa non è più una strega cattiva da mandare al rogo, ma una persona da rispettare e da amare comunque.

Un film forse non artisticamente perfetto ma potente dal punto di vista psicologico e sociale, con una validissima interpretazione dell’ormai affermato e applaudito Romain Duris e dei due straordinari bambini. Anche il ruolo della zia Betty (Laetitia Dosch), è convincente e davvero molto commovente.

Il quarantenne regista belga Guillaume Senez è di nuovo attento e impegnato con temi sociali importanti: con “Keeper” il suo film d’esordio nel lungometraggio, aveva ottenuto molti riconoscimenti, tra i quali il premio della giuria per il miglior film al Torino Film Festival nel 2015.

Il film sarà nelle sale italiane da aprile 2019.