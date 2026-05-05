Obsession di Curry Barker

“Attento a ciò che desideri, perché potresti ottenerlo” recita un famoso aforisma che ben si presta a sintetizzare la premessa da cui prende le mosse Obsession, film che segna il debutto alla regia di un lungometraggio cinematografico per Curry Barker, se escludiamo l’interessantissimo Milk & Serial, rilasciato da Barker direttamente su YouTube nel 2024.

Il timido e romantico Bear (Michael Johnston) vuole conquistare il cuore della sua amica e collega Nikki (Indie Navarrette) e per farlo si affida a un misterioso bastoncino dei desideri. Spezzato il bastoncino, Bear ottiene esattamente quel che chiede, ma a un prezzo sinistro e spaventoso.

Con Obsession Barker prende uno spunto semplicissimo e ampiamente praticato e lo trasforma in un horror tra i migliori visti al cinema nel corso di quest’anno. Proprio come altri registi, divenuti già nomi importanti nell’horror, come Jordan Peele e Zach Cregger, Curry Barker sfrutta la sua formazione in ambito comedy per tessere una storia che si muove in costante – e spesso, per contrasto, spiazzante – equilibrio tra orrore puro e momenti comici. Momenti che non solo non spezzano la tensione ma che anzi acuiscono e aumentano l’impatto di una storia che svela in crescendo le sue carte come una inesorabile discesa negli inferi dell’ossessione.

Perché se lo spunto è semplice, lo sviluppo è una riflessione originale e profonda sulla manipolazione, sul consenso e sulle relazioni tossiche portata avanti a colpi di scene scioccanti e un crescendo emotivo e disturbante che non lascia scampo né a chi guarda né ai protagonisti. Eccellente la prova di Indie Navarrette, che sa gestire alla perfezione i numerosi cambi di registro che la sceneggiatura impone al suo personaggio e che regge sulle spalle gran parte del peso del film. Obsession colpisce anche per quanto riguarda il lato tecnico, dalla composizione delle inquadrature alla fotografia, passando per una colonna sonora che si fa presenza ingombrante e significativa oltre che commento puntuale ai momenti di maggior tensione. Il film di Curry Barker sa dove colpire e sa come farlo, con il giusto mix tra intrattenimento, inquietudine e riflessione profonda, che si fa ricordare anche oltre l’esperienza di visione in sala.

Titolo originale: Obsession

Regia: Curry Barker

Sceneggiatura: Curry Barker

Genere: Horror

Cast: Indie Navarrette, Michael Johnston, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter

Durata: 109 minuti

Paese: USA

Data di uscita: 20 maggio 2026

Distribuzione: Universal Pictures