La mostra dei finalisti del Premio Mestre di Pittura 2020 è visitabile fino a domenica 4 ottobre al Centro Culturale Candiani, l’evento è stato riproposto alla cittadinanza nel 2017 dopo 50 anni di interruzione. L’iniziativa presenta quest’anno un’esposizione più ricca e propositiva rispetto a quella dell’anno precedente, la collettiva di un anno fa aveva infatti deluso le aspettative.

Il percorso della mostra è semplice, le opere dei 54 artisti partecipanti, realizzate in varie tecniche, sono disposte in modo da suggerire una connessione tra le diverse tele; a prima vista la selezione dei finalisti – per cui sono stati esaminati i lavori di 900 partecipanti – ha prediletto il figurativo rispetto all’astratto.

Le tematiche rappresentate nei quadri sono tra le più svariate, spesso ancorate al nostro presente. Il sempreverde genere del ritratto è declinato in modo fantasioso, registra una larga presenza di soggetti in età infantile e tocca argomenti importanti come la violenza contro le donne, il senso di comunità e il rapporto con la tecnologia. L’ombra dei mesi di lockdown aleggia su diversi dipinti, motivo per cui alcune tele suonano come un grido di liberazione e di gioia per la vita: un tuffo in piscina, un viaggio in barca, la scoperta di un nuovo mondo post pandemia.

Gli artisti fanno i conti anche con il passato, recuperando il linguaggio di un movimento artistico come il Novecento italiano o riflettendo sull’arte del Dopoguerra e arrivando a citare la video arte contemporanea. I paesaggi sono ovviamente presenti, ma con meno clamore delle nature morte che catturano l’attenzione dello spettatore, come il trittico che fa sbocciare un prato di montagna sul muro o la macchinetta delle merendine che siamo tentati di utilizzare. Una mostra piacevole, a ingresso gratuito, da commentare insieme a compagni, amici e parenti in attesa dell’annuncio dei vincitori, previsto per il 2 ottobre al Teatro Toniolo.

Premio Mestre di Pittura

Mostra collettiva dei finalisti

5 settembre – 4 ottobre 2020

Centro Culturale Candiani, Mestre

Orario: 16:00-20:00 – Chiuso lunedì e martedì

Ingresso libero

https://www.premiomestredipittura.eu/edizioni/2020