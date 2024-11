Presentata la III edizione di Senigallia Concerti, dal 17 novembre al 30 aprile

Il Comune di Senigallia e l’Associazione Culturale LeMuse presentano la III edizione di Senigallia Concerti, un cartellone ancora più ricco di appuntamenti che si articola dal 17 novembre al 30 aprile 2025.

«Sono entusiasta di annunciare l’inizio della nostra nuova stagione concertistica, che promette di essere un viaggio emozionante attraverso una vasta gamma di generi musicali e giovani talenti. Il nostro obiettivo è offrire esperienze indimenticabili e coinvolgenti per tutti gli appassionati di musica, mettendo in luce la diversità e la ricchezza del panorama musicale odierno. Desidero anche esprimere un sincero ringraziamento all’Associazione Le Muse, al maestro Federico Mondelci e Antonella Cecere per la collaborazione e il supporto nonché tutti gli artisti e soprattutto il nostro pubblico, che rende possibile tutto questo. Invitiamo tutti a unirsi a noi e spero di vedervi numerosi ai nostri concerti» afferma Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia.

«Senigallia Concerti amplia gli orizzonti temporali e le visioni artistiche – sottolinea il maestro Federico Mondelci, Direttore Artistico di Senigallia Concerti – tanto che oggi si può parlare di Senigallia come un riferimento regionale per la grande musica. Saranno 10 i concerti in cartellone al Teatro La Fenice e due i concerti al San Rocco. In apertura della stagione (Teatro La Fenice, 17 novembre ore 17) avremo Enrico Rava, artista dal valore indiscusso, tra i più conosciuti ed apprezzati a livello internazionale e definito dal Corriere della Sera Uomo libero nell’olimpo del jazz. Le proposte si susseguono da novembre ad aprile alternando capolavori sinfonici e cameristici a espressioni musicali del nostro tempo, ormai appartenenti a buon diritto alla storia della musica e non è un caso se a fianco di Vivaldi, Beethoven e Brahms figurino Carlos Jobim, Frank Sinatra, Astor Piazzolla….

Una stagione per tutti e in grado di avvicinare il pubblico giovane, restituendo agli amanti della musica un riferimento importante sul territorio. Sono felice di mettere al servizio della città di Senigallia la mia esperienza di musicista e direttore artistico che si concretizza in questo progetto, che per il suo valore è stato accreditato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Marche».

La Stagione si inaugura il 17 novembre con un nuovo progetto di Enrico Rava.

Spinto ancora una volta dal suo spirito poliedrico verso nuovi percorsi e originali collaborazioni artistiche, Enrico Rava, con intraprendenza e senza fermarsi su posizioni già conquistate, proporrà il progetto ENRICO RAVA “FRIENDS”, una stimolante sfida verso nuove frontiere della sua lunghissima carriera, affiancato da Emanuele Filippi al piano, Michelangelo Scandroglio al contrabasso, Mattia Galeotti alla batteria, tre giovani musicisti della nuova scena jazzistica toscana.

Le orchestre alla Fenice affiancano alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama mondiale. La prima (6 dicembre) è l’Orchestra Sinfonica Abruzzese con Ettore Pellegrino violino e concertatore e Silvia Mazzon violino e viola e chiuderà anche la rassegna (30 aprile) con Maurizio Baglini al pianoforte e il sassofono e direzione di Federico Mondelci, proponendo la celebre Rapdosia in Blu di Gershwin e una Suite da West Side Story di Leonard Bernstein.

Il 19 gennaio uno strabiliante Tributo a Frank Sinatra con Anthony Strong, uno dei più creativi e apprezzati interpreti della canzone americana accompagnato dalla Colours Jazz Orchestra, poi, in ordine cronologico, la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana guidata da Matthias Bamert (9 marzo) e due appuntamenti con l’ICO Orchestra Suoni del Sud: nel primo (22 marzo) il direttore Massimo Morganti propone un omaggio a Carlos Jobim da uno dei più apprezzati interpreti mondiali della musica brasiliana, con Gabriele Mirabassi al clarinetto, mentre nel secondo (13 aprile) Ettore Pellegrino sarà direttore e accompagnerà Fabio Furia, applauditissimo virtuoso di bandoneon.

Non mancano i solisti e i gruppi che esplorano i mille sentieri della ‘classica’: classico è, ad esempio, il Concerto di Natale (25 dicembre) col Gospel Choir – Voices of Victory diretto da Nicole Ingram Taylor; classico è all’Auditorium San Rocco l’unico recital della stagione, quello della straordinaria pianista giapponese Jin Ju (12 gennaio); il più classico dei repertori da camera alla Fenice è proposto dal giovanissimo straordinario Ettore Pagano al violoncello con il pianista Massimo Spada (9 febbraio) e classico è all’Auditorium (16 febbraio) il progetto di Umbria Ensemble che, con la voce recitante di Domenico Benedetti Valentini, fa dialogare parole e note del giovane Beethoven.

“Senigallia Concerti presenta la sua terza edizione consecutiva dopo gli straordinari successi delle prime due edizioni – dice la Vice Presidente dell’Associazione Culturale LeMuse Antonella Cecere – e ancora una volta propone un rapporto dialettico e trasversale con la storia della grande musica, creando relazioni fertili e virtuose con tutta la sua comunità perché i veri protagonisti di questa trasversalità prevediamo siano ancora una volta i tanti giovani e giovanissimi che hanno riempito in queste due prime edizioni la grande sala del teatro cittadino. Siamo pronti per una programmazione allargata tanto nelle proposte quanto nel calendario, che al suo terzo anno di vita conferma come la stagione concertistica di Senigallia non sia solo uno tra gli appuntamenti di punta della proposta culturale cittadina, ma una rassegna in grado di accompagnare il pubblico attraverso l’autunno e l’inverno fino alla prossima primavera.

Grazie al Sindaco e alla sua amministrazione per aver affrontato assieme con entusiasmo e vera passione percorsi e nuove strade che ci hanno consentito di ricevere il plauso del pubblico. Proprio come le sue strade, i suoi percorsi, i suoi itinerari e le sue indicazioni trovano simbolica rappresentazione nella grafica del cartellone della terza stagione di Senigallia Concerti ricca di nuovi appuntamenti musicali per la Città di Senigallia”.

Con l’intenzione di coinvolgere un nuovo e più largo pubblico all’ascolto dal vivo della musica e con la collaborazione degli Istituti Comprensivi di Senigallia viene programmato il “Family Concert” (2 febbraio ore 11, Teatro La Fenice) nel quale l’Orchestra Giovanile Marchigiana Arcus diretta da Alessandro Marra affiancherà il giovanissimo pianista marchigiano enfant prodige Alberto Cartuccia Cingolani, acclamato anche dal pubblico televisivo per le sue apparizioni su Rai1.

Info: www.feelsenigallia.it.