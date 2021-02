Riapertura Musei Civici di Venezia – 11,12,15,16 febbraio

A Carnevale un primo appuntamento di 4 giorni con Palazzo Ducale e Museo Correr e da marzo nuove aperture per Museo del Vetro a Murano, Galleria Internazionale d’Arte Moderna a Ca’ Pesaro e Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue.

Dopo una lunga attesa, tra pochi giorni i veneziani potranno tornare nei loro Musei ritrovando quel dialogo con l’arte e la storia della città che la pandemia ha negato per molti mesi. Insieme ad altri musei, che riaprono in questi giorni, saranno Palazzo Ducale e il Museo Correr ad accoglierli per primi, un appuntamento pensato in coincidenza con il Carnevale, quest’anno tutto digitale, per offrire, a quanti nella regione da tempo aspettano e chiedono di tornare a visitarli, la possibilità di incontrare nuovamente la bellezza di Venezia custodita in questi straordinari luoghi d’arte.

Perfettamente attrezzati per garantire una visita in sicurezza i Musei saranno visitabili con i seguenti orari:

Palazzo Ducale

giovedì 11 e venerdì 12 febbraio dalle 11 alle 20

lunedì 15 e martedì 16 dalle 11 alle 19

Museo Correr

giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 e martedì 16 febbraio dalle 12 alle 18

Con ingressi contingentati e biglietti acquistabili online o presso le biglietterie, Palazzo Ducale e il Museo Correr attendono quel pubblico cittadino che a lungo è mancato.

A marzo oltre che per i musei dell’area marciana sono previste altre aperture per Ca’ Pesaro, Museo del Vetro, Palazzo Mocenigo e Museo di Storia Naturale, con orari e giorni da definire sulla base del prossimo DpCM.

Per visitare il Museo del Settecento Veneziano di Ca’ Rezzonico e Palazzo Fortuny invece si dovranno aspettare alcuni mesi, dati gli importanti lavori in corso di riqualificazione e restauro iniziati durante la pandemia.

