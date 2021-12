Ruth Orkin una leggenda della fotografia in mostra a Bassano

Dal 18 Dicembre al 2 Maggio 2022 i Musei Civici di Bassano del Grappa ospitano la prima mostra monografica dedicata alla fotoreporter e cineasta americana Ruth Orkin (1921-1985). Con l’occasione del centenario della nascita la città di Bassano si offre come unica tappa italiana di un tour europeo che toccherà poi Spagna e Portogallo, sulla scia di una retrospettiva già dedicatole da New York e Toronto. Assieme al marito Morris Engel l’artista realizzò nel 1953 il lungometraggio “The little fugitive”, premiato quell’anno al Festival di Venezia con il Leone d’Argento.

Il linguaggio cinematografico ha un ruolo centrale nella poetica di questa importante fotografa , che dà prova nei suoi leggendari scatti di saper trasformare un semplice ritratto o un paesaggio urbano in un vero e proprio racconto, impreziosito dai volti di personaggi illustri del mondo hollywoodiano o newyorchese , come Robert Capa, Woody Allen, Albert Einstein, Lauren Bacall. Figlia d’arte introdotta sin dalla più giovane età agli ambienti cinematografici della Hollywood degli anni d’oro, nel 1951 si vede commissionare dalla rivista LIFE un reportage in Israele, al quale seguirà una visita a Firenze, fonte di alcune delle sue più celebri fotografie, quella “American Girl in Italy”, icona fotografica del Novecento che detiene il primato di secondo poster più venduto al mondo, e oggi offerto allo sguardo del pubblico quale punta di diamante di questa mostra, che per il mondo della fotografia rappresenta un vero e proprio evento, come estratto dalle parole della direttrice dei Musei civici bassanesi, Barbara Guidi : “sono molto lieta di presentare l’opera di questa protagonista della fotografia del Novecento. La sua capacità di fondere assieme , in un’alchimia perfetta e misteriosa, la forza coinvolgente del racconto e la freschezza dell’attimo catturato al volo , fa di lei una delle artiste tra le più affascinanti del secolo scorso “.

RUTH ORKIN

LEGGENDA DELLA FOTOGRAFIA

Museo Civico di Bassano del Grappa 18.12.2021 – 2.5.2022

Piazza Garibaldi 34 Bassano del Grappa (VI)

www.museibassano.it