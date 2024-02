Il Ballo del Doge 2024 di Antonia Sautter

Ci vuole molta arte, e una certa dose di ossessione, per fare de Il Ballo del Doge l’evento che, da oltre trent’anni, segna il clou dei festeggiamenti mondani del Carnevale veneziano. Antonia Sautter – anima e mente de Il Ballo del Doge nonché direttrice artistica dell’Official Dinner Show “Alla corte del Gran Khan” in corso a Ca’ Vendramin – ne è consapevole al punto da aver intitolato “Carnival Obsession” la trentunesima edizione de Il Ballo del Doge, pronta per andare in scena stasera (10 febbraio 2024) nell’imponente cornice della Scuola Grande della Misericordia. Nel ricco parterre internazionale, brillano Alba Parietti, l’attrice Violante Placido e la stilista Elisabetta Franchi.

“Il Ballo del Doge sfugge ogni facile definizione: è stato descritto come un happening internazionale, un’esperienza multisensoriale, una festa lussuosa. Per me, che lo organizzo, è soprattutto un grande spettacolo che si compone, come un musical, di più registri interpretativi e mi permette di tenere viva e tramandare una delle tradizioni più autentiche e radicate della mia città: la raffinata e originale estetica del Carnevale veneziano” spiega Antonia Sautter.

Poche, come di consueto, le anticipazioni sullo svolgimento del tema “Carnival Obsession”, che coinvolgerà gli oltre 500 ospiti internazionali di questa edizione de Il Ballo del Doge. Quello che si sa è che, al loro arrivo alla Scuola Grande della Misericordia, saranno accolti da uno sfolgorante Welcome-Show composto da un quadro animato ispirato alla “Stanza dei Pulcinella” di Giandomenico Tiepolo esposta a Ca’ Rezzonico.

“Amo sorprendere i miei ospiti” conferma Sautter “nessuno di loro conosce i dettagli della nostra serata. Sono però lieta di annunciare una nuova collaborazione con la Scuola del Musical di Milano, ai cui giovani e talentuosi alunni ho affidato il compito di portare ancora più energia, vitalità e allegria in questa edizione che ho progettato come una vera e propria ode alla gioia!”

A dare corpo e voce al Welcome-Show saranno 20 giovanissimi studenti della Scuola del Musical di Milano, che si esibiranno, per la prima volta nella storia ultra trentennale de Il Ballo del Doge, insieme all’esclusivo cast internazionale de Il Ballo del Doge. “Chi mi conosce sa che sono una sognatrice inarrestabile” sorride Sautter “Non vedo dunque perché escludere a priori la possibilità di declinare Il Ballo del Doge in un musical che racconti il Carnevale Veneziano”.

Tutti i dietro le quinte e il meglio della XXXI° edizione de Il Ballo del Doge, Carnival Obsession saranno pubblicati sul profilo IG @ilballodeldoge #carnivalobsession.

PER FARE UN CARNEVALE A REGOLA D’ARTE SERVONO SPONSOR D’ECCELLENZA

Antonia Sautter e il suo cast artistico saranno seguiti dal team di make-up artist e hair-stylist della prestigiosa Academia BSI di Anna Del Prete fondata da Diego Dalla Palma. Air-Dynamic SA, vent’anni di esperienza nel settore dell’aviazione privata, è partner de Il Ballo delDoge 2024 e dei suoi prestigiosi ospiti provenienti da tutto il mondo, cui fornisce servizi aerei ed elicotteri per condurli nella bellissima città di Venezia e vivere una notte di pura magia. L’accoglienza degli ospiti de Il Ballo del Doge sarà più multisensoriale che mai, grazie alla collaborazione con Jusbox Perfumes e al loro prodotto bestseller “Cheeky Smile”, la fragranza capace di esprimere le note più liriche della notte. Cheeky Smile verrà inserita all’interno del prezioso invito realizzato a mano da Antonia Sautter per l’occasione, omaggio ai prestigiosi ospiti dell’evento. Ai francesi Hatt etSöner l’onore di riempire i calici di bollicine, con uno champagne fresco e vivace che sprigiona fresche note agrumate. Il bouquet delle bevande prevede una carrellata di rinomate eccellenze, a cominciare da acqua Lurisia Bolle Stille proveniente dalle AlpiLiguri, note per il loro ambiente incontaminato.

Tre le cantine presenti sulle tavole de Il Ballo del Doge: gli aristocratici vini bianchi di Conte d’Attimis Maniago, direttamente dai colli orientali del Friuli, un ambiente a spiccata vocazione viticola nel quale da sempre il vigneto è l’elemento principale del paesaggio. Insieme a loro un vino rosso di donne Fittipaldi della terra di Bolgheri in Toscana, dove Maria Fittipaldi Menarini, con le sue quattro figlie Carlotta, Giulia, Serena e Valentina, realizzano una produzione di assoluta levatura. Un tocco di dolcezza nel finale con la monumentale torta firmata dal re cake design Renato Ardovino, da diverse edizioni fine pasticcere interprete dell’arte onirica de Il Ballo del Doge.

A partire dalle 23.30 scocca l’energico After-Party de Il Ballo del Doge con l’intrattenimento a cura dei Dj Lele Sacchi e Angie Dj, grazie alla partecipazione di Red Bull. L’After Dinner sarà arricchito dai cocktail dedicati all’evento con il gin Puerto de Indias.

Per maggiori informazioni: www.ilballodeldoge.com.