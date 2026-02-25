SANREMO 2026: è boom di ascolti su RaiPlay e sui social

TOP SOCIAL PREMIA ARISA

Il Festival di Sanremo esplode. A poche ore dalla chiusura della prima serata del Festival, la fruizione on demand delle clip dedicate al racconto dell’evento su RaiPlay aveva già coinvolto più di 700 mila spettatori e vale già oltre 1 milione di views (+15% su 2025). Nella giornata di ieri i risultati del consumo digital del Festival sono stati determinanti nell’assegnare a Rai la leadership del perimetro Auditel, con una quota di circa il 70% del tempo speso e sulle visualizzazioni live.

Significativo anche il consumo dall’estero che nella sola giornata di martedì, ha registrato 240 mila visualizzazioni on demand, con una crescita del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

TikTok è la piattaforma che ha generato il maggior volume di visualizzazioni video, oltre 48 milioni, di cui circa 20 milioni sui profili Rai.

Sui social: 145 milioni di interazioni con un aumento del 20% rispetto all’edizione 2025. E Arisa, in gara con ‘Magica Favola’, domina la classifica social. È quanto emerge dalla prima serata di Sanremo analizzata da HUMAN Data, l’innovativa piattaforma di social listening AI driven leader in Italia. “Dalla prima serata emerge un Festival sempre più guidato dall’ecosistema social. Sul web i numeri crescono”, spiega Luca Ferlaino, presidente di HUMAN Data. “Il nostro Sanremo HUMAN Index incorona Arisa davanti a Sayf e Ditonellapiaga. La conversazione digitale è ormai parte integrante dello spettacolo”. Arisa domina la classifica delle interazioni social. Durante la prima serata di Sanremo, la cantante ha registrato un engagement di 4.953.510. Sul secondo gradino del podio c’è Elettra Lamborghini (4.134.672), mentre sul terzo Enrico Nigiotti (3.442.534). A seguire: Ditonellapiaga (3.165.390), Sayf (3.037.779), Fulminacci (2.782.744), Fedez e Masini (2.748.847), Michele Bravi (2.668.254), Luchè (2.631.232), Serena Brancale (2.340.427), Nayt (2.189.015), Tredici Pietro (1.561.537), Dargen D’Amico (1.422.155), LDA e Aka 7even (1.283.471). E ancora: Chiello (1.278.140), Tommaso Paradiso (1.206.092), Samurai Jay (1.182.685), Levante (1.163.176), Francesco Renga (1.078.655), Sal Da Vinci (997.370), Patty Pravo (947.684), Mara Sattei (927.232), Leo Gassmann (855.471), Ermal Meta (793.382), Bambole di pezza (747.667). Nelle ultime cinque posizioni ci sono: J-Ax (744.336), Raf (726.079), Maria Antonietta e Colombre (641.358), Eddie Brock (583.955), chiude la classifica Malika Ayane (465.075).

SANREMO: HUMAN INDEX, ARISA NELLA ‘TOP 5’ DELLA CLASSIFICA SOCIAL E FANTASANREMO

La classifica social dei 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026, sempre calcolata con il ‘Sanremo HUMAN Index’, vede nella ‘Top 5’: Arisa (10,32%), Sayf (7,70%), Ditonellapiaga (6,89%), Fedez & Masini (6,21%) e Serena Brancale (5,75%). Arisa è prima anche nella ‘Top 5’ del Fantasanremo con 4.200 interazioni, che fanno esplodere il dibattito dei partecipanti al gioco. Seguono Bambole di Pezza (3.600), Chiello (3.200), Dargen D’Amico (2.800) e Ditonellapiaga (2.400).

Dati Human Data_Fonte: Ufficio Stampa The Hive Project