“SCHIUSI – I teatri sono vivi”: Maria Amelia Monti al Teatro Comunale Ballarin di Lendinara

Il progetto “SCHIUSI i teatri sono vivi” prosegue con la pubblicazione online venerdì 19 marzo alle ore 18 del video girato al Teatro Comunale Ballarin di Lendinara con ospite l’attrice Maria Amelia Monti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. L’attrice racconta dello spettacolo “La Parrucca” e degli amati personaggi femminili creati da Natalia Ginzburg. Mentre percorre gli spazi del Teatro Ballarin riflette su questo periodo di stasi e sul ruolo importante e speciale del suo lavoro: la chiusura dei teatri non ha impedito, infatti, agli attori soltanto di esibirsi, ma anche di intrecciare tutte quelle relazioni umane che la tournèe porta con sé come il rapporto di energia che si instaura con il pubblico, ma anche con i tecnici, gli organizzatori, gli albergatori, i ristoratori.

“La chiusura del teatro e dunque la sua mancanza ha permesso di capire cosa significa e quanto conta per la comunità questo spazio di cultura. La cittadinanza è cresciuta grazie al Ballarin, diventato un luogo riferimento non solo per la stagione di prosa che ha superato i 350 abbonati, ma anche per le proposte di spettacoli rivolti alle scuole e alle famiglie” – spiega il Sindaco di Lendinara Luigi Viaro.

L’appuntamento settimanale in streaming è fissato sempre il venerdì alle ore 18 con un nuovo video di “SCHIUSI i teatri sono vivi” sui canali Youtube e Vimeo di Arteven nonché su myarteven.it. Dopo Giuliana De Sio a Portogruaro, Alessio Boni a San Donà di Piave, Silvia Gribaudi a Chioggia, Maria Amelia Monti a Cittadella, Laura Morante a Thiene, Alessandro Haber e RBR Dance Company a Mestre, Naturalis Labor a Cavarzere, Paolo Calabresi a Rovigo e ora Maria Amelia Monti al Teatro Comunale Ballarin di Lendinara. L’ultimo incontro del progetto è fissato per il 26 marzo con la danza di Chiara Frigo al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco.