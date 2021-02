Da qui a 15 anni nel futuro un’azienda di bio-tecnologia inventa un programma in grado di abbinare a ciascuno di noi la sua anima gemella.

È quello che prevede la serie tv Soulmates in arrivo su Prime Video.

E no, non è un “e vissero tutti felici e contenti”. Soulmates non è una favoletta dove cuori garruli finalmente si incontrano. Almeno, non per tutti. L’anima gemella può essere già sposata, o non ancora nel sistema (occorre registrare i propri dati), o addirittura morta.

La felicità ha un costo.

Ogni episodio ha protagonisti diversi, sotto tutti gli aspetti, età, sesso, classe sociale, ambizioni, …

I due creatori della Serie Tv William Bridges (Black Mirror) e Brett Goldstein nell’arco dei 6 episodi non ci spiegano come funziona “Il Test” cui ci si deve sottoporre per entrare nel sistema affinché si trovi un “match”; lo possiamo intuire, ma non abbiamo la certezza. Del resto i protagonisti delle storie si fidano ciecamente dei risultati che ottengono. Perché non è su questi temi che la serie tv vuole indagare.

I 6 episodi sono 6 capitoli di un grande romanzo antologico, tragico e inquietante sul vero amore e su come uomini e donne reagiscono ad esso, mettendo in discussione la loro vita.

Non sarà la serie dell’anno, non è Black Mirror, ma ha il pregio di mettere in scena tangibili storie di vita nelle loro tensioni, imprevedibilità intorno alla domanda: chi ti rende più felice? La persona che ami o l’idea dell’anima gemella che è destinata a te?

La trama avvincente e la scelta di un cast di tutto rispetto sono elementi che giocano a favore di Soulmates che sarà disponibile su Prime Video dall’8 Febbraio.