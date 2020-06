“Teatro tra Parentesi” con Marco Paolini al parco di Villa dei Leoni

Jolefilm assieme a La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale e con il sostegno del Comune di Mira – Assessorato alla Cultura consentono la ripartenza del Teatro, con uno sguardo rivolto al futuro. Artisti e maestranze, ferme da mesi, si mettono in gioco per condividere con il pubblico la voglia di ricominciare a fare Teatro, insieme.

Dal 9 luglio al 14 luglio 2020 al Parco di Villa dei Leoni di Mira Marco Paolini racconterà un “Teatro tra parentesi. Le mie storie per questo tempo”. Lo sfondo “naturale” – palcoscenico delle narrazioni di Paolini- sarà la Loggia di Villa dei Leoni; di fronte, un’ottantina di sedie distanziate, ma comunque “in presenza” per riprendere quel dialogo, quel filo che lega il pubblico agli artisti. Una settimana di racconti, quasi un “cenacolo” perché la cultura possa tornare ad essere il centro delle nostre vite, cominciando proprio dal Teatro.

“Con questa iniziativa, Marco Paolini rende un grande omaggio a Mira e al territorio lanciando un messaggio importante per il settore della cultura e dell’arte” afferma Marco Dori, Sindaco di Mira: “L’amministrazione ha colto con entusiasmo la proposta e per noi è un grande onore poter ospitare questo evento unico nel suo genere. Ricordiamo ancora le parole di speranza che Paolini volle dedicare al pubblico di Mira nel bel mezzo della pandemia. Lo ringraziamo per aver dimostrato affetto vero nei confronti della nostra comunità e del nostro teatro”.

Marco Paolini torna in qualche modo alle origini del suo lavoro, con la formula dell’Album, consapevole che sarà non tanto una ripartenza, ma un nuovo inizio. “Un Album di storie brevi, tenute insieme da un filo di pensieri, un’intima antologia di storie vecchie e nuove, che vengono dal mio repertorio ma anche dall’ultimo spettacolo mai andato in scena per via del coprifuoco dovuto al COVID-19.” racconta Paolini: “Ogni scena sta per sé” diceva il vecchio B. Brecht del suo Teatro epico, così sarà per questi racconti e per queste serate, nel corso delle quali, anche qualche amico di tanto in tanto mi farà compagnia. Storie a sorpresa come nell’uovo di Pasqua, perché la Pasqua quest’anno è saltata e così la si recupera un po’.”

“Sei sere preziose, sempre diverse come lo possono essere solo gli spettacoli dal vivo, in una cornice unica, quella di Villa dei Leoni.” racconta Carlo Presotto, Presidente de La Piccionaia: “Un’atmosfera intima, data non tanto dal numero limitato di posti (scelto anche per salvaguardare il rispetto delle norme anti COVID-19), ma soprattutto per la sensazione di un ritorno a casa, un ritorno alla vita”.

INFORMAZIONI:

Biglietto unico 12 euro: dal 26 giugno aprono le prenotazioni telefoniche e l’acquisto on line tramite il circuito vivaticket.it, posti limitati, non numerati. Nel rispetto delle norme antiCOVID-19 la prenotazione o prevendita è obbligatoria. In caso di maltempo le serate si svolgeranno in Teatro Villa dei Leoni. Dal 1° luglio sarà possibile ( opzione consigliata per evitare assembramenti in biglietteria la sera di spettacolo ) ritirare e pagare i biglietti prenotati entro le ore 13 del giorno precedente allo spettacolo presso la biblioteca di Mira in orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle alle 20, il sabato dalle 9 alle 13).

Info 347 8905167 /041 4266545