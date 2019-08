Violet Valenski (Elle Fanning) è una giovane immigrata polacca, timida, ma determinata, che vive con sua madre sull’isola di Wight. Durante i fine settimana lavora come cameriera in un bar, ma all’insaputa della madre, ogni tanto si esibisce anche come cantante. Un giorno le si presenta l’opportunità di fare un’audizione per un programma televisivo.

Sempre senza dire nulla a una madre severa, che la vorrebbe solo casa, lavoro e chiesa, Violet decide di partecipare a questa audizione per accedere poi a un importante talent show televisivo. Ad aiutarla c’è un ubriacone bonaccione, che ha conosciuto al locale, un ex tenore molto famoso, che diventa poi il suo improbabile mentore (Vlad).

Il film si sviluppa sul rapporto tra queste due personalità, quella della giovane ragazza, che per la prima volta mette il naso fuori dal suo mondo, e quella di Vlad, che ha parecchi demoni del suo passato da affrontare.

Ma nulla di serio.

O meglio, il debutto alla regista per l’attore Max Minghella (figlio di Anthony e della coreografa Carolyn Choa) è un melodramma all’acqua di rosa.

Interessante e sorprendente la voce di Elle Fanning che esegue le canzoni dal vivo; morbida la consistenza della fotografia di Autumn Durald Arkapaw; cigolante la sceneggiatura che aspira a essere una storia indipendente, ma non ne ha le premesse e nemmeno un po’ di fantasia o immaginazione.

E’ una favoletta ben interpretata e diretta con competenza. Ma non si esce dalla sala con la pelle d’oca.