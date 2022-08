2018. Una squadra di calcio composta da ragazzini, insieme all’allenatore, per festeggiare il compleanno di uno di loro, si avventura nelle grotte di Tham Luang Nang nel nord della Thailandia, in un giorno di fine giugno, proprio mentre sta iniziando la prima ondata di piogge monsoniche.

Le grotte si allagano, il gruppo resta intrappolato.

Ci vorranno 18 giorni perché i soccorritori riescano a estrarre tutti, vivi.

Ron Howard su sceneggiatura di William Nicholson (basata su una storia dello stesso Nicholson e Don MacPherson) in 147 minuti di puro cinema racconta quei 18 giorni concentrandosi su soccorritori, e soccorsi, e famigliari, con qualche accenno socio-politico.

La vicenda è già stata oggetto di due adattamenti per il cinema: il film The Cave (2019) di Tom Waller e il documentario The Rescue (2021) di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin.

Tredici Vite è un dramma teso, claustrofobico e angoscioso.

Non è un film emotivo, per esempio la parte dedicata ai parenti dei ragazzini è essenziale, mai calcata nel melodramma.

La regia senza fronzoli vuole altro, con buon senso cerca i dettagli per andare a raccontare con intensità l’azione di salvataggio, e poi con quieta sobrietà l’umano coraggio dell’impresa.



È un film che raggiunge i suoi obiettivi anche grazie al: supporto prezioso del direttore della fotografia Sayombhu Mukdeeprom e del dipartimento del suono, e alla recitazione efficace e accurata di Viggo Mortensen e Colin Farrell, nei panni degli speleologi/sommozzatori britannici Rick Stanton e John Volanthen, arrivati in aiuto ai Navy Seal thailandesi, e di Joel Edgerton nei panni di un medico specializzato anestesista e subacqueo (chiamato per sedare i ragazzini, che muniti di maschera e ossigeno verranno tirati fuori lungo un percorso sott’acqua di svariate ore).

Le riprese principali si sono svolte in Australia a causa delle restrizioni COVID-19, ma le riprese della grotta e altre immagini della città e degli abitanti sono state effettuate in Thailandia.

Disponibile su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 5 agosto Tredici Vite purtroppo da noi non esce in sala, mentre in alcune nazioni sì a partire dal 29 luglio.