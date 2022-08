Doppio riconoscimento per “Encanto” al Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos

Si è conclusa la 27.ma edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos, e ad aggiudicarsi il “Premio Naxos Cavalluccio Marino” è stato il film d’animazione “Encanto”, il più votato dagli oltre duecento piccoli spettatori.

Nella intensa settimana del Festival sono state particolarmente apprezzate le proiezioni speciali di tre cortometraggi realizzati da autori africani premiati dal Cinit durante il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano: Aya goes to the Beach, Un enfant perdu e This is my night. I corti sono stati presentati da Massimo Caminiti, Presidente nazionale del CINIT, che ha dichiarato: “L’opportunità che ci è stata offerta di proporre una vetrina di cortometraggi di registi africani sul tema “Bambine e bambini oltre il Mediterraneo” è in linea con le finalità e le tradizioni delle associazioni di promozione del cinema di qualità come il CINIT e dei Festival destinati ai ragazzi come questo di Giardini Naxos”.

Nella serata finale, è stato assegnato, da una apposita giuria, il Premio Speciale Naxos Cavalluccio Marino in memoria di Mons. Salvatore Cingari, ideatore e fondatore del Festival, sempre al film “Encanto”, in quanto la pellicola ha espresso, meglio di tutti i film in concorso, i valori di pace e convivenza.

Un riconoscimento è stato anche conferito agli studenti del Liceo C. Caminiti di Giardini Naxos per il miglior book trailer realizzato, “La Lupa” che rientra nel Piano Scuola Estate col progetto “Giriamo un Book Trailer”.

Il Festival del Film per Ragazzi è organizzato dall’Associazione “Centro di Solidarietà P.O.R.To.- Onlus” preseduto da padre Gianluca Monte, mentre il direttore artistico è Ignazio Vasta, Presidente Regionale del Centro Studi Cinematografici, che ha manifestato il compiacimento per il lavoro svolto dal comitato organizzativo e per l’ottima riuscita della manifestazione.