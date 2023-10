Van De Sfroos, Drusilla Foer e Amara, ultimi appuntamenti al Festival delle Idee

Ultima settimana di eventi del Festival delle Idee di Mestre nel segno della musica , da Drusilla Foer con la presentazione del suo nuovo disco Dru agli appuntamenti tra note e parole con Amara, Giovanni Caccamo e Davide Van De Sfroos.

Lunedì 23 ottobre alle 18.30 al Centro Culturale Candiani di Mestre Davide Van De Sfroos presenta il suo nuovo album di inediti, Manoglia: in dialogo con il giornalista Gianpaolo Bonzio, ripercorre la genesi delle canzoni del suo ultimo disco e le tappe più significative della sua carriera, intervallando la narrazione con l’esecuzione live in trio di alcuni brani.

Alle 20.00, a Venezia, all’auditorium Santa Margherita dell’Università Ca’ Foscari, Amara è protagonista di Sun-Set, Concerto per il Tramonto, performance musicale e poetica che celebra in forma rituale la magia del sole che scompare all’orizzonte. La cantante sarà accompagnata da Valerio Calisse (tastiere), Alessio Artoni (flauto bansuri/flauto traverso), U.T. Gandhi (percussioni).

Martedì 24 ottobre (ore 20.00) all’auditorium Santa Margherita Giovanni Caccamo parla alle nuove generazioni con Giovani e futuro, parole per il cambiamento, un incontro tra musica e racconto in cui lo strumento della parola (la voce) crea il manifesto di un nuovo Umanesimo disegnato dai giovani, la musica (il pianoforte) coltiva la bellezza, missione che ogni artista deve perseguire nel mondo..

Alle 21.00, all’auditorium Cesare De Michelis di M9 a Mestre, uno degli incontri più attesi: Drusilla Foer presenta il suo nuovo disco di inediti Dru, esibendosi in esclusiva per il Festival in un mini-live. L’ingresso è libero, con accesso prioritario per le persone che acquisteranno il disco a La Feltrinelli di Mestre o presso la location dell’evento.

Venerdì 27 ottobre alle 18.00 alla biblioteca Carpenedo Bissuola, lo scrittore best seller Riccardo Bertoldi, seguitissimo sui social, con Ovunque io sia (dal suo nuovo libro Ovunque io sia, torno a prendermi appena uscito per Rizzoli) ci porta in un viaggio nell’incertezza del domani, l’incertezza di chi siamo veramente, l’incertezza che stabilisce una resistenza alla resa.

Alle 18.30 all’Accademia di Belle Arti di Venezia il docente e studioso del Rinascimento Carlo Vecce ci svela nuove Scoperte e rinascite nell’universo degli studi leonardeschi: grazie al ritrovamento di alcuni documenti storici, Vecce ricostruisce le origini del genio Leonardo da Vinci e nel libro Il sorriso di Caterina racconta la vita della donna che lo ha portato in grembo. Un romanzo che riscrive la storia di Leonardo e che racconta anche la storia di oggi, di una straniera, Caterina, al gradino più basso della scala sociale e umana, di una donna scesa da un barcone e venuta da chissà dove, senza voce né dignità.

