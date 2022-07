Sono state scelte le opere XR – Extended Reality della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (31 agosto-10 settembre 2022) della Biennale di Venezia per la sezione denominata Venice Immersive. La selezione ufficiale sarà presentata nella Venice Immersive Island (isola del Lazzaretto Vecchio), a brevissima distanza dal Lido di Venezia, per la prima volta dopo il 2019, nelle seguenti date:

· 30 agosto (pomeriggio): preview stampa

· 31 agosto: apertura riservata agli accrediti Stampa e Industry

· 1 – 10 settembre: apertura al pubblico e a tutti gli accrediti

Venice Immersive, nuovo nome della sezione Venice VR Expanded, intende accogliere la crescita dei media immersivi al di là delle tecnologie di Virtual Reality e includere tutti i mezzi di espressione creativa XR – Extended Reality: video 360° e opere XR di qualsiasi durata, incluse installazioni, live performance e mondi virtuali.

La sezione Venice Immersive della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dopo il successo delle ultime edizioni online, si terrà quest’anno nuovamente in presenza, con il supporto tecnico di Meta e HTC Vive.

Venice Immersive presenterà 43 progetti da 19 paesi, 32 opere nella sezione Worlds Gallery e 1 Evento Speciale – Fuori Concorso:

● 30 progetti in Concorso

● 10 progetti Fuori Concorso – Best Of Venice Immersive (selezione internazionale delle migliori opere XR – Extended Reality presentate a partire dall’edizione 2021)

● 3 progetti sviluppati nel corso di Biennale College Cinema – VR: 1 progetto realizzato grazie al grant della sesta edizione, 2 progetti sviluppati nell’ambito del workshop internazionale della quarta edizione

● 30 mondi selezionati nella Worlds Gallery con 2 Eventi Speciali, presentato in 7 World Hop Guidati in presentazioni della durata di 75’.

● 1 film Evento Speciale – Fuori Concorso

Il Venice Immersive World su VRChat, progettato con il supporto tecnico di VRrOOm, presenterà una versione virtuale di Venice Immersive Island. Dopo il successo dell’edizione 2021, la sezione Worlds Gallery è stata rinnovata e presenterà una selezione di 30 mondi virtuali e 2 eventi speciali. Inoltre, Venice Immersive presenterà una proiezione del documentario We Met in Virtual Reality, ripreso in VRChat e creato da Joe Hunting.

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata uno dei primi festival di cinema al mondo a manifestare interesse per la Virtual Reality. La realizzazione di un VR Theater nel 2016 ha suscitato enorme interesse tra i partecipanti del Venice Production Bridge. A partire dal 2017, la Biennale di Venezia ha dato il via alla prima competizione di opere in Realtà Virtuale tra i principali festival, tenutasi per tre edizioni, fino al 2019, sulla location dell’isola del Lazzaretto Vecchio al Lido, con una Giuria internazionale. L’accessibilità online di Venice VR Expanded ha rappresentato nelle ultime due edizioni un impegno e una sfida per garantire la presenza, nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, dell’esperienza di questa nuova forma d’arte anche in anni di necessario distanziamento.

Gli accreditati della Mostra di Venezia avranno accesso a tutti i titoli del programma. Inoltre sarà disponibile uno speciale abbonamento Venice Immersive per gli interessati non accreditati alla Mostra.

La Giuria internazionale di Venice Immersive è composta da:

· May Abdalla – presidente: (Gran Bretagna) nata nel 1983 nel Regno Unito, ha girato documentari in tutto il mondo per BBC, Channel 4 e Al Jazeera. Ha fondato Anagram, uno studio creativo specializzato in narrazioni interattive e progettazioni di esperienze immersive. Creata nel 2013, la società ha vinto il Tribeca Film Festival Storyscapes, ha partecipato alla sezione Best of Vr alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019 e ha vinto il premio per la migliore arte immersiva al festival Sandbox, in Cina. Nel 2021 ha vinto a Venezia il Gran Premio Della Giuria per la Migliore Opera VR con Goliath: Playing With Reality.

· David Adler: (Danimarca) è nato nel 1985 ed è stato ammesso alla prestigiosa National Film School of Denmark dopo aver frequentato il programma di Visual Arts and Design alla Vancouver Film School. Il suo lavoro più recente, il pezzo corale Taste of Hunger VR (2020), è stato selezionato alla Mostra del Cinema di Venezia. È stato nuovamente a Venezia con End of Night che ha vinto il Premio migliore storia VR nel 2021.

· Blanca Li: (Spagna) è una coreografa, regista, ballerina e attrice. Nel 1992, dopo avere completato la propria formazione a New York, approda a Parigi. Poco dopo fonda la sua compagnia di danza moderna con la quale organizza tournée a livello mondiale. La maturità delle sue scelte artistiche è coronata dalla nomina all’Accademia francese di Belle Arti nel 2019. Nel 2021 la sua opera VR Le bal de Paris de Blanca Li ha vinto il Premio migliore esperienza VR a Venezia.

La Giuria Venice Immersive assegnerà i seguenti premi:

· Migliore esperienza Venice Immersive

· Gran premio della Giuria Venice Immersive

· Premio speciale della Giuria Venice Immersive.

VENICE IMMERSIVE

In Concorso

ASCENDERS

di JONATHAN ASTRUC, JONATHAN TAMENE

Francia, 35’

TU VIVRAS, MON FILS

di VICTORIA BOUSIS

Grecia, USA / 35’

REIMAGINED VOLUME I: NYSSA

di JULIE CAVALIERE, MICHAELA HOLLAND

USA / 15’

RENCONTRE(S)

di MATHIAS CHELEBOURG

Francia / 15’

THE MAN WHO COULDN’T LEAVE

di CHEN SINGING

Taipei / 35’

ALL UNSAVED PROGRESS WILL BE LOST

di MÉLANIE COURTINAT

Francia / 10’

EURYDICE, EEN AFDALING IN ONEINDIGHEID [EURYDICE, A DESCENT INTO INFINITY]

di CELINE DAEMEN

Paesi Bassi/ 25’

OKAWARI

di LANDIA EGAL, AMAURY BURTHE

Francia, Canada / 45’

DAZZLE: A RE-ASSEMBLY OF BODIES

di RUTH GIBSON, BRUNO MARTELLI, ALEXA POLLMANN, BINE ROTH

UK / 25’

PEAKY BLINDERS: THE KING’S RANSOM

di RUSSELL HARDING, TIM JONES, MARCUS MORESBY

UK / 30’

FROM THE MAIN SQUARE

di PEDRO HARRES

Germania / 19’

SORELLA’S STORY

di PETER HEGEDUS

Australia, Ungheria, Svezia / 15’

EGGSCAPE

di GERMAN HELLER, JORGE TERESO, FEDERICO HELLER

Argentina / 20’

TYPEMAN

di KEISUKE ITOH

Giappone / 25’

KINDRED

di BAMBOU KENNETH

UK / 9’

SHIINEUI BANG [POET’S ROOM]

di BOMSOK KU

Corea del Sud / 23’

GUMBALL DREAMS

di DEIRDRE V. LYONS, CHRISTOPHER DAVIS

USA / 60’

NAMUANKI

di KEVIN MACK

USA / 45’

TMÁNÍ [DARKENING]

di ONDŘEJ MORAVEC

Repubblica Ceca, Germania / 25’

ALL THAT REMAINS

di QUINTERO CRAIG

Taipei / 12’

ROCK PAPER SCISSORS

di ALEX RUHL

UK / 7’

THANK YOU FOR SHARING YOUR WORLD

di YU SAKUDO, TOSHIAKI HANZAKI

Giappone / 33’

ETERNELLE, NOTRE DAME

di BRUNO SEILLIER

Francia / 45’

FRAMERATE: PULSE OF THE EARTH

di MATTHEW SHAW, WILLIAM TROSSELL

UK / 20’

MRS BENZ: VOJAGE OF DISCOVERY

di ELOISE SINGER

UK / 45’

UNCANNY ALLEY

di RICK TREWEEK

Sudafrica / 20’

FIGHT BACK

di CELINE TRICART

Francia, USA / 40’

TREASURE HEIST

di LUAN TRINH

USA / 60’

MANDALA – A BRIEF MOMENT IN TIME

di THOMAS VILLEPOUX

Cina, Francia / 45’

RED TAIL

di WANG FISH

Taipei / 20’

Best of Venice Immersive – Fuori Concorso

(una selezione internazionale delle migliori opere XR – Extended Reality)

ON THE MORNING YOU WAKE (TO THE END OF THE WORLD)

di MIKE BRETT, STEVE JAMISON, PIERRE ZANDROWICZ, ARNAUD COLINART,

Francia, UK, USA / 42’

(HI)STORY OF A PAINTING: THE LIGHT IN THE SHADOW

di QUENTIN DARRAS, GAELLE MOURRE

UK / 15’

AREA MAN LIVES

di AMY GREEN, RYAN GREEN

USA / 90’

LUSTRATION

di RYAN GRIFFEN

Australia, USA / 32’

ALEX HONNOLD : THE SOLOIST VR

di JONATHAN GRIFFITH

UK, Francia, USA / 60’

SPACE EXPLORERS: THE ISS EXPERIENCE- EPISODE 3: UNITE

di FÉLIX LAJEUNESSE, PAUL RAPHAEL

Canada/ 35’

SPACE EXPLORERS: THE ISS EXPERIENCE – SPACEWALKERS

di FÉLIX LAJEUNESSE, PAUL RAPHAEL

Canada / 20’

KINGDOM OF PLANTS WITH DAVID ATTENBOROUGH

di IONA MCEWAN

UK, USA / 15’

THE MIRACLE BASKET

di ABNER PREIS

Paesi Bassi / 14’

SHORES OF LOCI

di ELLEN UTRECHT, JAMES SUNDRA, DANI BITTMAN, DAISY BERNS

USA / 120’

Biennale College Cinema – VR – Fuori Concorso

ELELE

di SJOERD VAN ACKER, produttori: FIRAT SEZGIN, ECEGÜL BAYRAM

Paesi Bassi / 6’

prodotto con il grant Biennale College Cinema VR, 6.edizione (2021/2022)

MONO

di CHIARA TROISI, produttori: FEDERICO LAGNA, ALICE DRAGO, MATTEO FRESI

Italia / 14’

sviluppato nell’ambito Biennale College Cinema VR, 4.edizione (2019/2020)

CHROMA 11

di TSANG TSUI-SHAN, produttori: KATTIE FAN, TERESA KWONG

Hong KongSAR / 13’

sviluppato nell’ambito Biennale College Cinema VR, 4.edizione (2019/2020)

Worlds Gallery

ADRIFT di M E R C

BAROQUE CATHEDRAL di OPCherry

CAVE OKINAWA di Tokoyoshi

CUE di 0b4k3

DISCONNECTED: VIDEO FEEDBACK WORLD di MomoTheMonster

DISTRICT ROBOTO di Fins

DREAM di Zanderthaw

DUBROVINIK MAIN STREET & OLD PORT di nobelchoco

FIRE TORNADO di BigChickenLover

FRACTAL EXPLORER di ikamon

FRACTAL EXPLORER 1001 di 1001

FRACTAL LOVE di pema99

FRICTION [!] FUNCTION – PARTICLE LIVE di Norimaki

I N I T I U M ⁄⁄⁄ イニシャルdi Artsy Glitch

LLLL SILENT DAWN RELEASE PARTY di PK

MAGIC HEIST di Fins

NIGHT CHURCH di OPCherry

OLYMPIA NIGHTS di DrMorro

ORGANISM di DrMorro

OXYMORE di VRrOOm

PARTICLE LIVE FIXER di ¥らいちちゃん¥

SHADOW FACTORY di emymin

THE DICE DIMENSION di FlyingFly

THE DINOSAUR BONE GALLERY MUSEUM di topgunsi

THE GREAT INVENTOR ESCAPE di FlowersRite花之祭P

THE RAT KING di _Digital

VENICE BASILICA SALUTE di nobelchoco

VENICE CANAL WIDMANN di nobelchoco

VMV CC TYPE 01 di skkn

ZENIARAI SHRINE CONNECTED WITH JAPANELAND di 龍 lilea

Worlds Gallery – Eventi Speciali

SANCTUM di PammeMatth

SODA di Issit

Evento Speciale – Fuori Concorso

WE MET IN VIRTUAL REALITY

di JOE HUNTING

UK / 91’

La prima edizione del VIM – Venice Immersive Market (1 – 6 settembre), parte del Venice Production Bridge, avrà luogo sull’Isola del Lazzaretto Vecchio (Lido), presso lo Spazio Incontri Immersivo. Saranno organizzati panel e incontri dedicati al mondo XR – Extended Reality; inoltre, saranno presenti istituzioni, professionisti, case di produzione, post-produzione e distribuzione, fondi pubblici e privati connessi al mondo Immersive.

Infine, saranno presentati i progetti Immersive selezionati nell’ambito del Venice Gap-Financing Market (2 – 4 settembre):

16 PROGETTI DI STORIE IMMERSIVE

16 progetti di Storie Immersive (11 europei e 5 da tutto il mondo), che includono film di finzione, documentari, film animati e altre esperienze di installazioni interattive. I progetti sono sia storie originali che adattamenti. Tutti i progetti hanno il 30% del proprio budget garantito.

11 PROGETTI BIENNALE COLLEGE – PROGETTI IMMERSIVI

11 progetti sviluppati durante il workshop di Biennale College Cinema VR, sesta edizione, che si trovano in diverse fasi di sviluppo, dalla pre-produzione alla post-produzione.