“Viaggio all’inferno”, il nuovo romanzo di Rocco Cosentino

“Viaggio all’inferno” è l’ultima opera di narrativa di Rocco Cosentino, attore e regista padovano , ideatore del GeOFF FilmFestival di Cittadella. Si tratta di un romanzo ispirato a una vicenda realmente accaduta, in cui racconta con crudezza e realismo una storia che affronta una piaga tuttora di scottante attualità : la violenza sui minori e sulle donne. La vicenda è ambientata in un piccolo centro della Campania. Dopo un matrimonio finito male, con una figlia a carico (la piccola Beatrice), Stefania incontra Gregorio. Nonostante qualche perplessità , accetta il suo corteggiamento e lo sposa. Inizia così un drammatico e terrificante Viaggio all’Inferno nel segno dell’autodistruzione, con conseguenti riflessi su relazioni e legami , un mondo di affetti che dolorosamente si dissolve. . Ma si profila una via d’uscita: madre e figlia intraprenderanno il difficile e sofferto viaggio di ritorno nell’ ambiente familiare e parentale.

Si tratta di un romanzo che vuole esser al tempo stesso un invito alla riflessione e al confronto e un racconto letterario delicato e coinvolgente, una sorta di dramma moderno sospeso in un tempo indefinito a sottolineare il respiro universale della vicenda .Rocco Cosentino, attraverso una scrittura cinematografica, essenziale e d’impatto, riempie le varie “scene” di emotività realizzando un noir dalle atmosfere torbide, in cui la corruzione morale troverà giustizia “in luoghi inimmaginabili”. Sono quattro le prefazioni che introducono la lettura e sintetizzano diversi approcci di alcuni noti professionisti: ne sono autori Ruggero Chinaglia, medico cifrematico; Maria Ciccotta, medico in formazione specialistica; Stefania Monica Bertoldi, avvocato del Foro di Treviso e Manuela Tempesta, regista per Rai e Rai Cinema nonché sceneggiatrice.

Il romanzo , uscito nella Collana editoriale Belle Époque ( pp. 397, e-book 2,99 euro/ cartaceo 18,00 euro ) , da fine marzo è disponibile su tutti gli store online e in libreria .