Vivaldi Festival, presentato il programma

Nasce quest’anno, in concomitanza dei 1600 anni di Venezia, il VIVALDI FESTIVAL. Fondato da Enrico Castiglione, regista e direttore artistico già fondatore del Festival di Pasqua e del Festival Euro Mediterraneo a Roma e del Bellini Festival a Catania, la prima edizione del VIVALDI FESTIVAL si svolgerà a Venezia a partire dal 21 settembre al 21 ottobre.

Il Festival nasce con la volontà di creare a Venezia un appuntamento che ogni anno offra la riscoperta del patrimonio musicale di Antonio Vivaldi, dalla musica concertistica a quella operistica. Fin dalla sua prima edizione, il Vivaldi Festival appartiene già ai festival nazionali di maggiore rilievo riconosciuti dal Ministero della Cultura, con il patrocinio e il supporto della Regione del Veneto e del Comune di Venezia, la collaborazione dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi, della Fondazione Cini e della RAI che ne trasmetterà alcuni degli eventi più importanti, con la regia dello stesso Enrico Castiglione.

In programma una serie di concerti, alcuni nei luoghi simbolo del compositore, come la Chiesa della Pietà, la Chiesa di San Giovanni in Bragora, la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, la Scuola Grande di San Rocco e la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Dal 21 al 29 settembre

La programmazione del Festival inizia alla Chiesa della Pietà con il concerto inaugurale del 21 settembre 2021 alle 20.30, con Le quattro stagioni eseguite dall’Orchestra del Vivaldi Festival sotto la direzione di Roberto Zarpellon e con il violino solista dall’italosvizzera Maristella Patuzzi.

Il secondo concerto è dedicato al Vivaldi “sacro”. Sabato 25 settembre alle 20.30 nella Chiesa di San Giovanni in Bragora, dove Vivaldi fu battezzato, l’Ensemble Antonio Vivaldi Le Figlie di Choro eseguirà una selezione delle sue musiche sacre.

Il 26 settembre alle 20.30 sarà la volta del Vivaldi “operista” con il concerto nel bellissimo Chiostro della Chiesa di San Francesco della Vigna, dove Giovanna Dissera Bragadin eseguirà arie da opere come l’Orlando furioso, Andromaca liberata e Farnace, accompagnata dall’Ensemble ArTime Quartet Le putte di Vivaldi.

Il 27 settembre, ore 20.30, il Vivaldi “sacro” sarà offerto nella centralissima Chiesa di San Moisè con Paola Talamini, organista specializzata nella musica antica e in quella di Vivaldi in particolare.

Il 28 settembre, sempre alle ore 20.30, si torna alla Chiesa della Pietà per un secondo concerto dedicato al Vivaldi “operista”, dal titolo “Le donne di Vivaldi”, con le star della lirica barocca internazionale: Vivica Genaux, Sonia Prina, Gemma Bertagnolli, la direzione d’orchestra di Francesco Fanna e la regia di Enrico Castiglione, accompagnati dall’orchestra d’eccezione dei Sonatori de la Gioiosa Marca capitanati dal violino barocco di Giorgio Fava e la partecipazione di solisti come la flautista Dorothee Oberlinger. Un Concerto-evento, che vede anche la partecipazione come narratore dell’attore Filippo Plancher e i testi di Myriam Zerbi.

Il 29 settembre il VIVALDI FESTIVAL si sposta all’Isola di San Giorgio per la collaborazione con l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini, per il Concerto sempre alle ore 20.30 all’Auditorium “Lo Squero” in collaborazione con l’Accademia Vivaldi. In programma musiche rigorosamente di Antonio Vivaldi tratte dalle sue cantate ed opere, con la partecipazione dei soprani Angelica Disanto e Jimin Oh, del mezzosoprano Midori Kamishima, del contralto Sara Tommasini, del tenore Marco Angioloni e del baritono Nicolò Porcedda, accompagnati dall’Ensemble della stessa Accademia.

Dal 3 al 21 ottobre

La seconda parte del VIVALDI FESTIVAL si svolgerà nel mese di ottobre e prevede un’altra serie di importanti concerti grazie alla partecipazione dei I Solisti Veneti e l’Europa Galante, nonché Uto Ughi e Fabio Biondi, alternando appuntamenti nelle chiese ma anche e soprattutto nelle Scuole Grandi di Venezia.

Il 3 ottobre alle 20.30 sarà la volta del Concerto “Vivaldi Amor Sacro” nell’imponente Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, con l’Orchestra Oficina Musicum Venetiae diretta da Riccardo Favero in musiche di Baldassarre Galuppi ed Antonio Vivaldi, in un programma dedicato al sacro.

Il 16 ottobre, sempre alle 20.30, si torna al profano con uno delle più celebri orchestre del mondo, I Solisti Veneti, che nella maestosa Scuola Grande di San Giovanni Evangelista eseguirà alcuni dei più sorprendenti concerti per orchestra e oboe di Vivaldi sotto la direzione di Giuliano Carella.

Il 17 ottobre alle 20.30 altro appuntamento al Chiostro di San Francesco della Vigna per un programma di arie e cantate profane con il soprano Silvia Della Benetta, accompagnata dall’Orchestra Le Putte di Vivaldi diretta da Stefano Sovrani.

Altra meravigliosa Scuola Grande sarà poi quella di San Rocco ad accogliere il 19 ottobre il Concerto di Uto Ughi dedicato a Vivaldi, che offrirà la sua personale interpretazione delle Quattro stagioni insieme ad altre pagine meno conosciute del Vivaldi strumentale.

Il 20 ottobre alle 20.30, ad ingresso libero, l’esecuzione dell’Estro Armonico di Vivaldi in un Concerto evento alla Basilica di Santa Maria dei Frari, dove l’Orchestra Canova sarà raddoppiata nell’antico stile barocco e disposta in alto nelle due contrapposte cantorie di fronte all’altare maggiore, creando quell’antico effetto stereofonico naturale che già era stato sperimentato nel Settecento. Il Concerto sarà diretto da Enrico Saverio Pagano e sarà ripreso televisivamente.

Infine, il gran finale del 21 ottobre con Cecilia Bartoli, alla quale sarà consegnato il Premio Vivaldi d’Oro e Fabio Biondi al violino con l’Europa Galante per una grande festa nel segno di Vivaldi.

Luca Benvenuti