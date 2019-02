Venerdì 8 febbraio alle ore 21 al Teatro Villa dei Leoni di Mira si chiuderà con il sesto e ultimo appuntamento la rassegna “Songwriting”, canzoni e narrazioni, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mira e da Arteven, con la collaborazione di Caligola. Lo spettacolo multimediale sarà incentrato sulla figura dello scrittore Cesare Pavese e approfondirà, in particolare, il suo rapporto con l’America. Sul palco l’artista visivo Ivano A. Antonazzo, il gruppo folk-rock piemontese degli Yo Yo Mundi, formato alla fine degli anni ’80 attorno alla figura di Paolo Enrico Archetti Maestri e l’attrice Laura Gualtieri racconteranno, attraverso dei carteggi e alcune opere di autori tradotti o citati da Pavese, il complesso rapporto di amore/attrazione e, allo stesso tempo, di negazione tra egli stesso e l’America. In particolare, ciò avverrà grazie ai flashback americani de “La luna e i falò”, l’incipit del “Moby Dick” di Herman Melville tradotto da Pavese, la poesia di Ernest Hemingway “Raccomandazione a un figlio”, ma anche frammenti tratti dai suoi romanzi come “Il Compagno”, “Dialoghi con Leucò”, “La casa in collina” e da sue poesie come “Notturno” o “Last Blues”, divenuta poi canzone con la musica degli Yo Yo Mundi. Le melodie del gruppo piemontese non fungeranno solo da commento sonoro, ma “avvolgeranno la lettura e interagiranno con il testo, talvolta sottolineando, altre volte suddividendo, i diversi momenti della lettura scenica, in modo da essere gradevolmente incastonate nell’incedere armonico dello spettacolo.” Con una scaletta composta da canzoni tratte dal loro album più recente “Evidenti Tracce di Felicità” (2016) e da capolavori italiani di De Andrè, De Gregori, Tenco, gli Yo Yo Mundi mescoleranno la musica a rielaborazioni fotografiche, disegni, dipinti e scritte (aforismi e citazioni pavesiane) realizzate dall’artista grafico Ivano A. Antonazzo e alla voce narrante dell’attrice piemontese Laura Gualtieri.

Biglietto unico € 8

Biglietti in vendita presso la biglietteria a partire da un’ora prima dello spettacolo

Prevendita on line su www.arteven.it e www.vivaticket.it

Ulteriori informazioni:

Tel. 041.4266545 – 334.1104633 – 041.5628350

info@teatrovilladeileonimira.it – cultura@comune.mira.ve.it – info@caligola.it