Tutti i vincitori del Festival di Berlino 2017

On Body and Soul vince il Leone d'Oro della 57. Berlinale

Orso d’oro per il miglior film:

On Body and Soul di Ildikó Enyedi

Orso d’argento Gran Premio della Giuria:

Félicité di Alain Gomis

Premio Alfred Bauer per l’innovazione:

Agnieszka Holland per Pokot

Orso d’argento per la miglior regia:

Aki Kaurismaki per The Other Side of Hope

Orso d’argento per la migliore attrice:

Kim Min-hee per On the Beach at Night Alone

Orso d’argento per il miglior attore:

Georg Friedrich per Helle Nächte (Bright Nights)

Orso d’argento per la miglior sceneggiatura:

Sebastian Lelio e Gonzalo Maza per Una mujer fantastica

Orso d’argento per il miglior contributo tecnico:

Dana Bunescu per il montaggio di Ana, mon amour

Premio per la migliore opera prima:

Summer 1993 di Carla Simon

Premio per il miglior documentario

Istiyad Ashbah (Ghost Hunting) di Raed Antoni

Panorama – Premio del Pubblico, fiction:

1° Insyriated di Philippe Van Leeuw, Belgio/Francia/Libano

2° Karera ga Honki de Amu toki wa (Close-Knit) di Naoko Ogigami, Giappone

3° 1945 di Ferenc Török, Ungheria

Panorama – Premio del Pubblico, documentari:

1° I Am Not Your Negro di Raoul Peck, Francia/USA/Belgio/Svizzera

2° Chavela, di Catherine Gund, Daresha Kyi, USA

3° Istiyad Ashbah (Ghost Hunting), di Raed Andoni, Francia/Palestina/Svizzera/Qatar