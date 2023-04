Al grido di “Riprendiamoci il futuro!” è in arrivo la 2° edizione di Sognielettrici, Festival dell’Immaginario Fantastico e di Fantascienza.

Sognielettrici è un appuntamento culturale di ricerca che parte dal cinema, con proiezioni di film e cortometraggi, per abbracciare letteratura, fumetti, videogiochi, televisione aprirsi a contaminazioni con nuovi media, filosofia, scienza, tecnologia e intelligenza artificiale.

L’obiettivo diSognielettrici è quello di indagare, attraverso una riflessione aperta al confronto con il pubblico, il concetto diimmaginazione, non come sfogo escapista o di puro intrattenimento, ma come strumento per analizzare la realtà che viviamo da prospettive inedite, creando un territorio e un linguaggio comune. Perché per raccontare la realtà, ci vuole l’immaginazione.

Il festival si articolerà in tre direzioni: