A Burano, nel segno del celebre Premio di Pittura, Collettiva di sette artisti

Nel Centro Civico Culturale “Baldassarre Galuppi” di Burano resterà aperta ad ingresso libero sino a a domenica 22 settembre, tutti i giorni dalle 14 alle 18, la Mostra collettiva dei pittori associati inaugurata l’8 settembre con l’intervento del prof. Franco Tagliapietra, già docente di Storia dell’Arte contemporanea, prima all’Accademia di Belle Arti di Venezia e poi a quella di Brera. Tagliapietra ha condotto la presentazione coinvolgendo gli artisti ( Leonardo Costantini, Ernesto De Marchi, Mariano Gabrieli, Angelo Molin “Bronsa”, Enrico Palmisano, Antonio Simoncin, Francesco Vitturi) e approfondendo la poetica di ciascuno. Nei giorni in cui l’isola si appresta a festeggiare il giorno della sua regata l’associazione Artistica Culturale di Burano, presieduta da Elena Barbaro, ha promosso questa Mostra per mantenere vivo lo spirito del celebre Premio di Pittura Burano, continuando a fare dell’isola meta per gli artisti e la loro arte. In occasione dell’’inaugurazione è stata donata ed è quindi entra a far parte della Galleria d’Arte di Burano. l’opera Motivo in Laguna di Miro Romagna, segnalato al Premio Burano di Pittura 1986.