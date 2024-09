“Speak no Evil – Non parlare con gli sconosciuti” di James Watkins

Mascolinità tossica. Oscure cose che avvengono in una bella fattoria nella campagna inglese. Il nuovo thriller psicologico diretto da James Watkins con James McAvoy in gran forma parte lentamente ma ritmo e suspense crescono nella seconda parte.

Ben (Scott McNairy) e Louise (Mackenzie Davis) sono una coppia con figlia dodicenne Agnes (Alix West Lefler) che si trasferisce a Londra per un lavoro prestigioso offerto a Ben. Le cose, però, non vanno benissimo: il lavoro di lui non decolla, lei forse lo tradisce, l’ansia della figlia si manifesta in un attacamento da neonato aun osacchiotto.

Allora perché non cambiare aria e non accettare l’invito di Paddy (James McAvoy) e Ciara (Aisling Franciosi) per un week end nella loro dimora nel countryside inglese? Il posto è un po’ isolato, la ricezione telefonica non è buona, ma loro erano così simpatici ed estroversi quando li hanno conosciuti durante una vacanza in Italia e in particolare durante un pranzo in cui hanno parlato di tutto un po’ e Ben sembra quasi affascinato dalla personalità estroversa e sopra le righe di Paddy.

© Universal Studios. All Rights Reserved.

Paddy è seduttivo, l’anima di ogni festa, e forse la giovane moglie Ciara sembra un po’ troppo remissiva, ma in fondo hanno anche un figlio, Ant (Dan Hough), che non parla bene perché è nato con una malformazione della lingua e le reazioni di ogni genitore possono essere diverse. Così pensano Ben e Louise, che da persone educate e formali sono un po’ piu’ riservati.

Il weekend non inizia sotto i migliori auspici: ci sono tante piccole cose che non quadrano, alcuni comportamenti quantomeno bizzarri di Paddy – a partire dalla promessa di una vacanza indimenticabile… – , nonché cambiamenti improvvisi di umore, scherzi che proprio scherzi non sono. Le cose diventano a poco poco meno amichevoli, meno rilassate. Ben sembra propenso a sorvolare in nome dell’educazione, ma anche di una certa fascinazione che Paddy – che si comporta e si veste come un rude uomo di campagna che sa cacciare, accendere un fuoco, orientarsi nel bosco – esercita su di lui. Paddy parla come un guru, gli consiglia libri come “Libera il cowboy che è in te”. E il riservato Ben sembra trovare in questa seppur superficiale amicizia una valvola di sfogo per i suoi problemi. E’ chiaro tuttavia che Ben non è esattamente il buon mentore di cui Ben ha bisogno.

Alla fine Louise convince Ben a tornare a Londra, ma un piccolo inconveniente li riporterà alla fattoria di Paddy e Ciara dove si alza lentamente il velo sui segreti terribili che la coppia nasconde. In Speak No Evil sappiamo cosa sta accadendo, sappiamo cosa sta per arrivare, ma è proprio in questo meccanismo che sta la parte migliore di questo remake di un film danese con lo stesso titolo – i crediti della sceneggiatura sono infatti oltre al regista James Watkins, anche dei fratelli Christian e Mads Tafdrup, che scrissero e diressero l’originale nel 2022.

© Universal Studios. All Rights Reserved.

Speak No Evil si basa soprattutto sulla interpretazione di James McAvoy, che già in Split e Glass aveva dimostrato di sapersi destreggiare nel ritrarre personaggi disturbati restando sempre sul filo del rasoio tra normalità e pazzia. Ma SPeak NO Evil parla anche di come possa essere diverso il linguaggio di coppia e le interazioni tra i quattro personaggi – specie quando sono seduti a tavola, sia in Italia, sia in Inghilterra – sono costruite abilmente con dialoghi ben studiati.

© Universal Studios. All Rights Reserved.

Malgrado il trailer faccia pensare a un horror, Speak No Evil è, soprattutto, un thriller psicologico di intrattenimento, ben confezionato e diretto, altrettanto ben interpretato e fotografato. Da vedere magari non la sera tardi, e meglio sul grande schermo per apprezzare l’intrigante contrasto tra la quieta e idillica campagna inglese e gli oscuri accadimenti dentro la fattoria.

Titolo originale: Speak NO Evil

Regia: James Watkins

Sceneggiatura: ChristianTafdrup, Mads Tafdrup, James Watkins

Interpreti: James Mc Avoy. Scoot McNairy, Aisling Franciosi, Mackenzie Davis, Alix West Lefler, Dan Hough, Kris Hitchen

Durata: 110 minuti

SIto ufficiale: https://www.universalpictures.it/micro/speak-no-evil

Distribuzione: Universal Pictures Italia

Uscita Italia (Cinema): 12 settembre 2024

#SpeakNoEvilIlFilm