A Cavallino Treporti l’edizione estiva del Festival La Piazza delle Arti

Prende il via venerdì 12 luglio alle 21 in Piazza S. Maria Elisabetta a Cavallino l’edizione estiva del Festival La Piazza delle Arti – Teatro Danza e Arti Performative diretto da Alessio Nardin. In programma la prima nazionale dello spettacolo Il carro dei comici- la vita e le maschere degli allievi dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale Internazionale di Cinema e Arti Performative di Asolo: si tratta di un viaggio comico nella Commedia dell’Arte in due puntate (la seconda è in programma a Cà Savio vall’aperto venerdì 19 sempre alle 21) affrontando principali temi della vita quotidiana: amore, vita, morte, gelosia, avarizia, tradimenti, fallimenti. Il tutto condito con lazzi, travestimenti, agnizioni, fino a rasentare l’assurdo di una vita nuova….

Si continua il 29 luglio a Treporti con uno straordinario spettacolo di danza aerea: Aurae . L’ora di massima veglia della compagnia VERTICAL WAVES PROJECTS. Un lavoro dove l’inesorabile incedere del tempo costringe continuamente ad superare delle prove: le percezioni contraggono o dilatano il suo scorrere. Uno spettacolo internazionale per tutte le nazionalità. Il 4 agosto ci si sposterà al bellissimo borgo di Lio Piccolo con lo spettacolo Ninea Serraglia – Donna di barena di Moira e Francesco Niccolini Ninea vive un tempo scandito dalle maree: la maternità è l’acqua che cresce, il parto l’acqua che rompe. La coscienza è l’acqua che batte.

Il 7 agosto si ritorna in Piazza a Treporti con lo spettacolo di circo-teatro adatto a tutte le famiglie e a tutte le nazionalità: Volta la pagina, un cabaret sopra le righe del CIRCO PATUF. Una storia fatta di tanti racconti messi insieme, uno spettacolo che, come un libro, narra episodi diversi, alcuni delicati e poetici, altri assurdamente divertenti, altri ancora dinamici e travolgenti.

Il 14 agosto si va al Parco Baden Powell di Ca’ Savio con lo spettacolo di circo 100% Paccotiglia di Circo Paccodi .

Il 26 agosto in Piazza a Cavallino grande ospite Debora Caprioglio con lo spettacolo Callas d’incanto dedicato alla grandissima cantante greca.

Infine il 28 agosto la chiusura con uno spettacolo per i più piccoli in prima nazionale Micro – Una giornata tra gli insetti di e con l’attrice e autrice veneziana Susi Danesin. La manifestazione è organizzata da Comune di Cavallino-Treporti , Arteven, Accademia Duse, Regione Veneto e Kalambur Teatro. Per informazioni e biglietti scrivere a segreteria@accademiaduse.it o cell. 3515227674