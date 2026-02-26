A Cavallino Treporti per il Festival delle Arti “Contrabbasso” con Paolo Hendel

A Cavallino Treporti nel Teatro Cà Savio con leggerezza, eleganza ed ironia Paolo Hendel arriva al Festival La Piazza delle Arti a recitare Contrabbasso il testo tratto dal bellissimo monologo di Süskind – un moderno classico del teatro tradotto in 28 lingue – percorrendo i tortuosi sentieri della mente dell’interprete-esecutore.

Gabriele Ragghianti al contrabbasso e Tiziano Mealli al pianoforte, con raffinata maestria, interpretano con la musica tutto ciò che rimane impossibile esprimere in altro modo.

«Siamo giunti al settimo appuntamento della IV edizione del festival con una delle novità di quest’anno: il teatro musicale. Quest’anno la cosa che più mi ha ispirato rispetto al Festival La Piazza delle Arti è il tentativo di indagare l’interdisciplinarità delle arti – spiega il direttore artistico del festival maestro Alessio Nardin – Da diversi anni cerco nell’artista ciò che è al limite della sua natura, ciò che lo porta in territori non previsti. Per questo ho scelto e proposto il lavoro di Paolo Hendel, Gabriele Ragghianti e Tiziano Mealli. La prospettiva è quella di creare nel Festival un luogo dove gli artisti possano condividere col pubblico i loro aspetti meno conosciuti e portare spettacoli che si occupano di una commistione artistica».

Bellezza, arte, amore circondano la vita del contrabbassista, tanto da arrivare a confondere la realtà vissuta con quella di un immaginario amore impossibile. Sarah, l’amore del contrabbassista, rimarrà un miraggio, l’ennesimo capitolo irrisolto in un viaggio nella mente di un uomo ridotto al ruolo di osservatore e sognatore di tutto ciò che sarebbe stato possibile se solo il suo contrabbasso non si fosse irrimediabilmente messo tra lui e la vita.

“Non si può non provare un’immediata simpatia nei confronti del contrabbassista di Süskind, personaggio profondamente umano. Tutte le sue incontenibili idiosincrasie vanno a comporre con ironia un godibilissimo gioco di contrastanti stati d’animo che ne arricchiscono il lato umano- spiega Paolo Hendel – È un grande piacere per me calarmi ogni volta nei suoi panni accanto a due straordinari musicisti come Gabriele Ragghianti e Tiziano Mealli”.

Biglietto intero € 18, ridotto € 16 acquistabile il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro, a Ca’ Savio, a partire dalle 20.

Info: Cell. 338 9581964 (solo WhatsApp)

kalamburteatro@gmail.comwww.comune.cavallinotreporti.ve.it