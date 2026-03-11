A Cavallino Treporti (Ve) Leonardo Manera in “Homo modernus”

Per la 4a edizione del Festival Piazza delle Arti diretto dal regista Alessio Nardin Leonardo Manera è di scena con Homo modernus venerdi’ 13 marzo alle ore 21 al Teatro Cà Savio di Cavallino Treporti. Il Coronavirus ci ha inevitabilmente posto di fronte ai nostri limiti. Pensavamo di vivere in una società così evoluta da preservarci da sofferenze impreviste, invece questo periodo storico ha esplicitato la necessità di trovare la strada giusta per essere felici. In questo spettacolo Leonardo Manera prova a vivere una giornata qualunque, dalla colazione alla cena, dalla raccolta differenziata dei rifiuti all’inevitabile pausa sui social, dall’accompagnare a scuola i figli all’arrivo al lavoro. Momenti di ansia ma anche di divertimento e comicità, finché la sera si chiede: c’è ancora, per noi insoddisfatti uomini d’oggi, un motivo per sorridere alla vita? Attraversa quindi la città fino a “Piazza della Paura”, dove si interroga sugli elementi che le danno ancora un senso e conclude con un messaggio di speranza. Uno spettacolo che unisce il sorriso alla concreta considerazione del nostro modo di vivere quotidiano.

Biglietti

Intero € 18 ridotto € 16

Riduzioni fino a 26 anni – over 65 – Iscritti alla Biblioteca comunale e alle Associazioni culturali e sportive di Cavallino-Treporti.

Prevendita

Su vivaticket.com e relativi punti vendita.il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro, a Ca’ Savio, a partire da un’ora prima dell’inizio.

INFO

Cell. 338 9581964 (solo WhatsApp)

kalamburteatro@gmail.com

www.comune.cavallinotreporti.ve.it