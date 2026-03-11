Al via la rassegna ”Reminiscenze” di Quarta Parete

Avrà luogo, dal 26 marzo al 15 aprile, presso il Cinema Dante di Mestre, la rassegna ”Reminiscenze’’ di Quarta Parete, alla sua XII edizione.

Il programma prevede le proiezioni di quattro film molto lontani tra loro, provenienti da contesti e sensibilità diverse. Reminiscenze attraversa infanzia e disincanto, storia e desiderio, realtà e immaginazione, invitandoci a riflettere su ciò che resta del passato e su come continua a vivere nelle immagini.

Il 26 marzo la rassegna avrà inizio con Le meraviglie di Alice Rohwacher, un racconto sospeso tra realtà rurale e fiaba contemporanea, dove l’infanzia incontra il disincanto e la natura diventa spazio poetico. Un film delicato e luminoso che attraversa il confine tra cinema del reale e sogno.

Il secondo appuntamento, fissato il 2 aprile, vedrà protagonista Peppermint Candy di Lee Chang-dong, che porta su schermo un viaggio a ritroso nel tempo, nella memoria e nella storia politica della Corea del Sud. Un’opera potente e struggente che scava nelle ferite individuali e collettive, costruendo un racconto circolare di perdita e trasformazione.

Si proseguirà il 9 aprile con Les Immortelles di Caroline Deruas, a cui seguirà un dibattito in collaborazione con Alliance Française. Quello di Deruas è un film intimo e politico che interroga il desiderio, la memoria e la costruzione dell’identità femminile, e che dà uno sguardo delicato e radicale sulle relazioni, sul tempo e sulla possibilità di reinventarsi.

Ultimo appuntamento con Alice di Jan Švankmajer, film inaugurale di Stop e-Motion Days. Sarà una proiezione speciale in pellicola 35mm. Qui viene raccontata una discesa visionaria e perturbante nel mondo di Alice, tra animazione stop-motion, materia organica e surrealismo oscuro. Un’esperienza tattile e ipnotica da vivere in sala, nel formato originale in pellicola.

Ogni film sarà proiettato in lingua originale sottotitolata. La serata avrà inizio alle 19:30 con un aperitivo pre-proiezione, alle 21:00 ci sarà la visione del film a cui seguirà un dibattito in sala.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Prenotazione consigliata su Eventbrite: https://www.eventbrite.com/o/quarta-parete-120305356511