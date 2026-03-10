FESCAAAL 2026, al via il 20 marzo la 35esima edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina

Torna a Milano e online su Mymovies.it dal 20 al 29 marzo prossimi il FESCAAAL – Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, giunto alla sua 35esima edizione. 10 giorni di proiezioni, 47 film (21 realizzati da donne), di cui 23 prime italiane, una prima internazionale e una prima europea, incontri con gli autori ed eventi speciali dedicati al cinema e alle culture di Asia, Africa e America Latina, che si svolgeranno in presenza al Cinema Godard di Fondazione Prada, Cineteca Milano Arlecchino, Cineteca Milano MIC e Auditorium San Fedele. Una selezione di 37 film sarà inoltre disponibile su Mymovies.it, con un’esperienza accessibile in tutta Italia. Giovedì 19 marzo alle 17 nella Sala Conferenze di Palazzo Reale si terrà un evento speciale pre-festival con la proiezione del documentario Chilometri 1696 – Gasducto del Sur di Valerio Orsini, appartenente all’archivio storico di Eni, main sponsor del Festival, seguito da un talk. La programmazione cinematografica prenderà avvio venerdì 20 marzo con la serata inaugurale e la proiezione in anteprima italiana di No Good Men di Shahrbanoo Sadat che si terrà al Cinema Godard di Fondazione Prada alla presenza della regista.

6 le sezioni della programmazione cinematografica prevista per il FESCAAAL 2026:

Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo, una selezione di 10 film in anteprima italiana tra le più recenti produzioni di fiction e documentari provenienti dai 3 continenti.

Concorso Cortometraggi Africani, che presenta una selezione dei migliori corti di finzione e documentari realizzati da registe e registi provenienti da tutto il continente africano e dalla diaspora.

Concorso EXTR’A, dedicato ai film di registi italiani o residenti in Italia. I film selezionati restituiscono uno sguardo plurale e contemporaneo sull’Italia e sui suoi legami con Africa, Asia e America Latina.

Sezione Flash, che raccoglie i film evento del Festival, anteprime italiane di rilievo che presentano le opere recenti di registi affermati, film acclamati dalla critica o premiati nei maggiori festival internazionali.

Fuori Concorso, sezione non competitiva che raccoglie film evento che non rientrano nelle precedenti categorie.

Omaggio a Shahrbanoo Sadat: FESCAAAL e Fondazione Prada celebrano la regista afghana formatasi tra Kabul e l’Europa in un momento in cui la voce delle artiste afghane è più che mai fragile e necessaria.

I film delle tre sezioni competitive del FESCAAAL saranno premiati da due Giurie: la Giuria Internazionale che assegnerà il Premio Comune di Milano al Miglior film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo e una Giuria di giornalisti cinematografici che assegnerà il Premio al Miglior Film del Concorso Extr’A offerto da Terres des Hommes e il Premio al Miglior Cortometraggio africano. Saranno inoltre attribuiti i seguenti premi paralleli: Premio del Pubblico Città di Milano al film più votato dal pubblico, Premio Terres des Hommes Italia – Visioni Future, Premio Multimedia San Paolo / Telenova, Premio CINIT, assegnato a un cortometraggio africano che affronti le tematiche e le problematiche della interculturalità e della solidarietà per promuovere il dialogo e la pace nel mondo e tra i popoli, Premio ACEC.

Dal 20 al 28 marzo 2026 si terrà inoltre la settima edizione del MIWORLD YOUNG FILM FESTIVAL – MiWY, primo e unico festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato alla conoscenza delle cinematografie e delle culture di Africa, Asia e America Latina e allo scambio interculturale, in modalità ibrida, in sala e online.