Il Locarno Film Festival consegnerà l’Excellence Award alla leggendaria attrice, modella e regista italiana durante la serata inaugurale della 79esima edizione del Festival, mercoledì 5 agosto 2026.

Nel corso di una carriera decennale e multiforme, Isabella Rossellini ha saputo coniugare la maestria tecnica di Hollywood a un’audacia artistica di stampo europeo, distinguendosi come un’icona nel mondo del cinema, della televisione e della moda. Affermatasi inizialmente come modella, Rossellini è rimasta impressa nell’immaginario collettivo grazie all’interpretazione di Dorothy Vallens nel capolavoro di David Lynch Blue Velvet (1986), una performance che ha saputo fondere fascino, vulnerabilità e un’intensità rara.

Il direttore artistico Giona A. Nazzaro ha dichiarato: “Isabella Rossellini è una vera leggenda del cinema contemporaneo. È un talento unico che ha sempre abbracciato senza timore il brivido del rischio artistico, della reinvenzione e della trasformazione creativa. Anticonformista in modo giocoso, costantemente brillante nelle sue scelte e nelle sue interpretazioni, Rossellini ha reso l’imprevedibilità una delle sue cifre artistiche. Il Locarno Film Festival è onorato di dare il benvenuto a Isabella Rossellini e di conferirle l’Excellence Award. Interprete impareggiabile e dalla spiccata auto-ironia, ha lasciato un segno indelebile nel cinema contemporaneo grazie al suo talento senza limiti e alla sua profonda umanità”.

Figlia d’arte, Rossellini ha lasciato un segno profondo nella storia del cinema lungo una carriera che l’ha vista collaborare con autori del calibro di Robert Zemeckis, David O. Russell, Taylor Hackford, Marjane Satrapi, Guy Maddin, Paolo e Vittorio Taviani, e David Lynch, offrendo performance in grado di dare voce a ciascuna delle loro visioni. Dai grandi classici ai trionfi più recenti – come La Chimera (2023) di Alice Rohrwacher o Conclave (2024) di Edward Berger, che le è valso una candidatura all’Oscar come Miglior attrice non protagonista – la sua travolgente presenza scenica occupa un posto imprescindibile nel cinema contemporaneo.

Titolare di un master in Comportamento animale e Conservazione all’Hunter College di New York, Isabella Rossellini parteciperà a una conversazione aperta al pubblico e presenterà un programma di proiezioni che include la web serie GreenPorno (2008-9), in cui ha interpretato in costume i rituali di accoppiamento degli animali con una vena comica irresistibile, e i cortometraggi My Dad is 100 Years Old (Guy Maddin, 2005), Seduce Me (2010), Mammas (2013), Darwin, What? e Darwin, What? What? (co-diretto con Paul David Magid, entrambi 2020), oltre a un estratto da Animals Distract Me (2011).

L’Excellence Award

L’Excellence Award annovera tra i moltissimi nomi premiati negli ultimi anni personalità di spicco quali Susan Sarandon, John Malkovich, Willem Dafoe, Michel Piccoli, Anjelica Huston, Carmen Maura, Isabelle Huppert, Gael García Bernal, Charlotte Rampling, Giancarlo Giannini, Edward Norton, Bill Pullman, Mathieu Kassovitz, Ethan Hawke, Song Kang-Ho, Laetitia Casta, Aaron Taylor-Johnson, Riz Ahmed, Mélanie Laurent, Guillaume Canet e, nel 2025, Golshifteh Farahani.

La 79esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 5 al 15 agosto 2026.