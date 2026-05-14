In occasione delle celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco, sabato 16 maggio, dalle ore 10:00, Firenze ospiterà una giornata interamente dedicata all’esplorazione del profondo legame tra San Francesco di Assisi e la settima arte, con un’attenzione particolare all’immaginario di Franco Zeffirelli. L’evento, promosso da ACEC Toscana con il contributo della Fondazione CR Firenze, si articolerà in due momenti, un convegno mattutino e una rassegna cinematografica pomeridiana.

Dopo la presentazione e i saluti istituzionali a cura di Vito Rosso (Presidente ACEC Toscana), Pippo Zeffirelli (Presidente della Fondazione Franco Zeffirelli) e Mons. Gherardo Gambelli (Arcivescovo di Firenze e V. Presidente della Conferenza Episcopale Toscana), i partecipanti avranno l’opportunità di assistere alla proiezione Il poverello di Assisi (1911) di Enrico Guazzoni con Emilio Ghione, un reperto del cinema muto italiano concesso dalla Filmoteca Vaticana.

A seguire, prenderanno la parola i relatori: Marco Vanelli proporrà un intervento dal titolo “From Brother Sun a Fratello Sole: Per una lettura ragionata dei due film francescani di Zeffirelli”. Seguirà l’intervento di Andrea Sani con “Francesco tra i Beatles e Al Pacino: all’origine del processo creativo di ‘Fratello Sole, Sorella Luna’”. A moderare l’incontro sarà Andrea Fagioli.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:30, la Sala Teatro Le Laudi accoglierà una vera e propria maratona cinematografica. Il programma si articolerà come così riportato di seguito:

15:30: Proiezione di Fratello Sole, Sorella Luna (Regia F. Zeffirelli, 1971). 17:45: Proiezione di Brother Sun, Sister Moon (Regia F. Zeffirelli, 1971) nella sua versione internazionale. 21:00: Chiusura con Parola di Tommaso (Regia M. Vanni, 2025), alla presenza del regista.

L’ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti.