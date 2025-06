A Jesolo per il Festival Aqua Dandini, il pianista Pieranunzi, Mazzucchelli  e lo storyteller Federico Buffa 

Si avvia verso la conclusione la terza edizione del Festival Aqua di Jesolo, fino al 18 giugno sull’arenile di piazza Brescia.

Dopo l’incontro con Serena Dandini di sabato 14 giugno (ore 20.45), domenica 15 giugno all’alba (ore 05.45) il pianista Enrico Pieranunzi incanterà il pubblico con il suo Piano solo unlimited, un’avventura musicale dentro cui perdersi nota dopo nota. Classe, eleganza, immaginazione in un’esperienza sonora che attraversa ogni genere musicale. Un mondo intenso e personalissimo, in cui pianismo, composizione e arrangiamento sono inscindibilmente intrecciati e in cui jazz e classica convivono uno a fianco all’altra. L’artista si prende la libertà di interpretare sé stesso (ingresso libero).

Lunedì 16 giugno (ore 20.45) il divulgatore, psicologo e psicoterapeuta Luca Mazzucchelli presenta Prosperare nell’era del cuore. 4 principi per cavalcare il cambiamento, un viaggio nella psicologia spiegata in modo semplice e accattivante grazie all’autore del canale YouTube più seguito in materia. Gradevole all’ascolto, semplificatore di concetti difficili, innovatore nel comunicare tramite i social media al fine di rendere fruibile una materia che aiuta a vivere meglio, Mazzucchelli ci ispira, ci fa riflettere e ci indica la strada verso un percorso di crescita personale che non dà nulla per scontato (ingresso a pagamento – 10 euro).

Chiude la rassegna, mercoledì 18 giugno (ore 20.45), lo storyteller Federico Buffa, che torna ad affascinare con Ribelli e le sue storie di sport.