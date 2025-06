Jacqueline Wilson, classe 1945, ha scritto il suo primo romanzo quando aveva nove anni e da allora non ha più smesso.

È una delle autrici più amate e più vendute in Gran Bretagna.

Salani ha pubblicato in Italia tutti i suoi best seller, fra cui Girls don’t cry, Girls in love, Tracy superstar, Lola Rose, Love Lessons.

E ora, sempre con Salani, la Wilson torna nelle librerie con il primo romanzo per adulti Pensaci Ancora… o meglio le protagoniste della serie Girls sono cresciute, e l’autrice ha deciso di seguirle nel loro percorso di vita… adulta.



La protagonista è la neo quarantenne Ellie Allard, insegnante e autrice di una striscia di fumetti settimanale molto seguita sul quotidiano Guardian. Ha avuto una figlia quando era ancora al college, ha due grandissime migliori amiche, le due donne più importanti dopo sua figlia, un padre con cui deve ancora chiarire un po’ di cose, e una gatta che la comanda. “Solo” la sua vita sentimentale è alla deriva o inesistente.

Eppure il giorno del suo compleanno – quando questo romanzo inizia – incontra due persone. Due incontri strani e fortuiti- uno con una persona nuova apparsa proprio al momento giusto e uno con un primo amore tornato da un passato ormai dimenticato. E da un compleanno così importante, Ellie non si sarebbe mai aspettata cambiamenti, coraggio e sorprese.



Pensaci Ancora è il romanzo da portare in vacanza. È colorato e vivace, tiene compagnia e allieta dal caldo.

Con una scrittura semplice Jacqueline Wilson, che ama i personaggi che ha creato, tratteggia credibili storie personali e sentimenti teneri e universali.

Jacqueline Wilson, Pensaci Ancora, Salani 2025, 384 pagine, 18.00 €