A La Valle dei Sorrisi di Paolo Strippoli il Premio FEDIC Collaterale alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

É stato assegnato a La Valle dei Sorrisi di Paolo Strippoli il Premio Collaterale della FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub per i lungometraggi presentati alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con la seguente motivazione «Respingere violenza, ingiustizia e dolore, o accettare di esserne oppressi? È l’interrogativo al centro di un horror avvincente e ricco di suspense, con protagonista un uomo dal passato enigmatico e una comunità dalle tradizioni inquietanti”.

Per i cortometraggi il riconoscimento, invece, è andato a Arca di Lorenzo Quagliozzi premiato dalla giuria coordinata dal consigliere nazionale del Direttivo Fedic Prof. Mauro John Capece per «…un uso cinefilo dell’intelligenza artificiale, per un’intensa riflessione sul ruolo del cinema come custode della memoria dell’umanità”.

La giuria, presieduta da Ferruccio Gard e Carlo Griseri, era composta da: Alfredo Baldi, Giulia Bertoletti, Massimo Caminiti, Lorenzo Caravello, Corinna Coroneo, Antonio Flamini, Laura Forcella Iascone, Carlo Gentile, Massimo Giraldi, Luigi La Monica, Orazio Leotta, Davide Magnisi, Laura Mare, Michela Manente, Franco Mariotti, Elisabetta Randaccio, Manuela Rima, Antonella Santarelli, Tiziana Spadaro, Massimo Spiga, Milena Vukotic, Giancarlo Zappoli.

La cerimonia di consegna si è tenuta sabato 6 settembre alle ore 12.30 presso Casa I Wonder (Lungomare Marconi 56/F, Lido di Venezia), con l’intervento di registi e autori premiati.

Il Premio FEDIC Collaterale, istituito per valorizzare opere capaci di coniugare qualità artistica e libertà creativa, ha confermato anche quest’anno l’attenzione della Federazione verso i linguaggi emergenti e le nuove forme di narrazione cinematografica e il suo impegno nel sostenere il cinema d’autore e nel dare visibilità a registi che interpretano il presente attraverso linguaggi innovativi.