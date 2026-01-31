Sono stati assegnati per la prima volta gli Ezechiele Awards, premi al cinema di qualità per i film distribuiti in Italia nel corso del 2025.

Ad aggiudicarsi il premio come Miglior Film è stato Amerikatsi di Michael A. Goorjian, produzione armena e già candidato agli Oscar. Il film, distribuito in Italia da Cineclub Internazionale, narra la storia di Charlie, un armeno sopravvissuto al genocidio che, nel 1948, torna in patria dagli USA ma finisce ingiustamente in una prigione sovietica. Dalla sua cella, Charlie osserva tramite una finestra la vita quotidiana di una famiglia, riscoprendo la cultura armena e trovando speranza, resilienza e una forma di libertà interiore in un contesto opprimente.

Sono queste le motivazioni del premio: “Per la capacità di utilizzare il linguaggio cinematografico, con pochi mezzi, ma con la forza della tradizione del neorealismo, unita alla sensibilità e alla narrazione poetica propria delle tradizioni orientali. Un film universale per come sa parlare all’uomo di oggi, di ogni latitudine, offrendo speranza dove pare perduta”

Nel corso della cerimonia che si è tenuta presso il cinema Astra di Lucca martedì 27 gennaio è stata ripercorsa la stagione cinematografica passata, con la visione di clip dei film più significativi e la presentazione delle nomination.



Condotta dal direttivo del Cineforum Ezechiele 25,17, uno dei circoli più importanti e attivi nel territorio nazionale affiliato al Cinit Cineforum Italiano, associazione nazionale di cultura cinematografica, la cerimonia ha premiato i film che più si sono contraddistinti per qualità artistiche e tecniche ma che anche incentrati su valori umani universali, capaci di far pensare e riflettere lo spettatore.

“Il nostro intento è quello di far crescere la manifestazione, alla sua prima edizione, coinvolgendo sempre più pubblico, associazioni di cinema e case di distribuzione” dichiara Maximiliano Dotto presidente del Cineforum Ezechiele 25,17 organizzatore del premio.



Di seguito l’elenco completo degli altri film premiati.



MIGLIOR FILM SOUL FOOD: L’ULTIMO TURNO di Petra Volpe (Svizzera, Bim Distribuzione)



MIGLIOR INTERPRETAZIONE: EMMA STONE per il film BUGONIA di Yorgos Lanthimos (Usa, Universal Pictures)



MIGLIOR SCENEGGIATURA: UN SEMPLICE INCIDENTE di Jafar Panahi (Iran/Francia, Lucky Red)



MIGLIOR IMPATTO VISIVO: UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA di Paul Thomas Anderson (Usa, Warner Bros)



MIGLIOR IMPATTO SONORO: LA VOCE DI HIND RAJAB di Kawthar ibn Haniyya (Tunisia/Francia, I Wonder Pictures)



Menzioni speciali



Menzioni speciali a ARMAND di Halfdan Ullmann Tøndel (Norvegia, Movies Inspired), BREVE STORIA DI UNA FAMIGLIA di Lin Jianjie (Cina, Movies Inspired) ,LA CITTA’ PROIBITA di Gabriele Mainetti (Italia, Piper Film),

EMILIA PEREZ di Jacques Audiard (Francia, Lucky Red)