A Dolo (Ve) arriva “Fino a quando la mia stella brillerà” storia di Liliana Segre con Margherita Mannino

Al Cinema Teatro Italia di Dolo domenica 1° febbraio alle ore 21 salirà in palcoscenico Margherita Mannino in Fino a quando la mia stella brillerà storia di Liliana Segre, drammaturgia di Daniela Palumbo e regia di Lorenzo Maragoni.

È la storia della nota senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah che affronta non solo il tema della deportazione ma anche, ad esempio, l’effetto della promulgazione delle leggi razziali che porta alla privazione di una serie di diritti civili. Alla domanda della figlia “Perché non posso più andare a scuola papà?”, questa la riposta del padre “Perché siamo ebrei, Liliana”.

Una storia dolorosa, indimenticabile, quella di Liliana Segre che a soli 13 anni viene deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. Una storia che non deve mai più accadere. Un racconto che nasce dalla personale esigenza di aiutare le giovani coscienze a familiarizzare con fatti dolorosi che fanno parte del nostro passato attraverso gli strumenti più adatti.

Il testo ci parla in modo semplice, diretto. Racconta di un’infanzia felice e spensierata, quella di Liliana bambina, di un’adolescenza stravolta, di un viaggio al limite della sopravvivenza e di una prigionia che si fatica ad immaginare. Di un ritorno, difficile, faticoso e di un amore, infine, che fa rinascere.

Questo lavoro di teatro sociale si mostra più che mai fondamentale, imprescindibile in un momento storico in cui i temi dell’immigrazione, della sovranità nazionale, dei confini, tornano a dover essere affrontati in un modo nuovo. Lo spettacolo prodotto da M.i.l.k. – Minds In a Lovely Karma, con il sostegno di Zaino Foodservice Srl e mpg.cultura, appartiene al repertorio dell’attrice padovana che debuttò in questo allestimento più di sei anni fa e lo ha riproposto più volte in diversi contesti specie in occasione della Giornata della Memoria.

Fra pochi giorni, per la precisione giovedì 5 febbraio alle 20,30 al Teatro Del Monaco di Treviso, Margherita Mannino debutterà in Mirandolina di Marina Carr, affermata drammaturga irlandese che ha operato una riscrittura del capolavoro goldoniano La locandiera in chiave dolorosamente contemporanea che parla al presente di violenza di genere.

Lo spettacolo è una coproduzione internazionale del Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale.

Biglietto intero € 15 – Ridotto € 13 per under 30 e over 65 in prevendita online su www.vivaticket.com e punti del circuito e in vendita un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Italia

Info Comune di Dolo tel. 041 512 1970.