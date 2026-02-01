Selezionato in Concorso al 78. Festival di Cannes, il film chiude una ideale trilogia iniziata con Omicidio al Cairo (The Nile Hilton Incident, 2017) e proseguita con La cospirazione del Cairo (Boy From Heaven, 2022). George Fahmy (Fares Fares), l’attore più amato d’Egitto noto come il “Faraone dello schermo”. Vive nel lusso, è separato e ha un’amante giovane, Donya (Lyne Khoudri).

Tutto è oro ciò che luccica, finché riceve una telefonata.

L’eroe del botteghino è costretto a recitare in un film commissionato dalle più alte autorità del suo Paese: un film biografico sul presidente del Paese, Abdel Fattah al-Sisi, salito al potere nel 2014 dopo aver messo a segno un colpo di stato militare, che rovesciò Mohamed Morsi, dal 2012 primo leader egiziano eletto democraticamente.

Accetta il ruolo con riluttanza e si ritrova risucchiato nella cerchia ristretta del potere. Come una falena attratta dalla fiamma, inizia una relazione con la misteriosa moglie del generale che supervisiona il film.

Le aquile della Repubblica è un rigoroso thriller politico venato di satira ambientato in Egitto, che si serve dell’ascesa e della caduta di George, coinvolto in una cospirazione governativa, perdendo lentamente il controllo sulla sua immagine meticolosa e sul suo controllo sociale, per raccontare le dinamiche di un Paese, e il potere soffocante dei regimi autoritari.



Data di uscita: 5 Febbraio 2026

Genere: Drammatico, Thriller

Durata: 129′

Anno: 2025

Paese:Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia

Produzione: Arte France Cinéma, Oy Bufo Ab, Ström Pictures, Unlimited Stories

Distribuzione: Movies Inspired