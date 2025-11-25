A Mestre debutta “Stellina scintillina” , il nuovo spettacolo della stand up comedian Yoko Yamada 

Venerdì 28 novembre (ore 21.00) al Teatro Toniolo di Mestre debutta Yoko Yamada con lo spettacolo Stellina scintillina, un lavoro che solca l’attualità con l’intelligente e imprevedibile ironia tipica di Yoko Yamada senza remore nel mettere in discussione tradizioni consolidate.

L’appuntamento è parte di “È Sempre Una Bella Stagione – I Comici 2025.26”, il cartellone del Teatro Toniolo di Mestre – proposto dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi – che porta in scena grandi protagonisti nazionali dell’arte della “risata” con i loro nuovi spettacoli.

Dopo il successo di Mary Poppins e i doni della morte, l’attrice, bresciana di nascita e veneziana d’adozione, finalista a Italia’s Got Talent nel 2023 e vincitrice del prestigioso premio del Festival della Satira di Forte dei Marmi come migliore stand-up comedian, torna a Mestre con un lavoro che vuole essere una riflessione, lucida ma non troppo, su alcune domande che la tengono sveglia di notte: cosa fai quando scopri che la tua scrittrice preferita è transfobica? E quando scopri che il tuo attore preferito molesta i ragazzini? Fra scomodi interrogativi, feste di compleanno per bambini, e orde di salmoni, Stellina Scintillina conferma Yoko Yamada come una delle voci più interessanti della stand-up comedy italiana, artista capace di affrontare temi delicati e spesso scomodi travestendoli di leggerezza e intelligente autoironia.

Scritto con Nicola Eddy, lo spettacolo è prodotto e distribuito da For Laugh’s Sake.

Biglietti: platea € 25,00 + d.p.; galleria € 22,00 + d.p.

PREVENDITE: Biglietteria Teatro Toniolo e punti vendita circuito VIVATICKET

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00