A Mestre per il Festival delle Idee Galimberti, Dalla Palma e il leader dei Baustelle Bianconi 

Umberto Galimberti sarà ospite del Festival delle Idee mercoledì 8 ottobre (ore 20.30) al Teatro Toniolo di Mestre. Filosofo e psicoanalista, Galimberti approfondirà il tema Eudaimonia. L’utopia della felicità. L’eudaimonia non è la felicità intesa come scopo della vita e come fondamento dell’etica. Ma da esseri mortali quali siamo riusciremo mai a raggiungerla o resterà una (bella) utopia? Tra i più apprezzati e importanti filosofi contemporanei, Galimbertti ci conduce in un nuovo, affascinante viaggio nell’essere umano e nell’universo che ne scuote cuore e gesti.

Sempre mercoledì 8 ottobre, alle 17.30 al padiglione Rama dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, il make-up artist e scrittore Diego Dalla Palma sarà ospite di un incontro organizzato in collaborazione con Ulss3 Serenissima dal titolo La bellezza dopo ogni frontiera. Il concetto di bellezza accompagna da sempre la vita e il lavoro di Diego Dalla Palma; lo ha reso celebre al mondo intero come maestro di stile, look maker, truccatore, scenografo. Ma non sempre la vera bellezza risiede nell’armonia e nella perfezione estetica. Al Festival, sveste i panni del make-up artist per svelarci l’unica bellezza che conta davvero: quella umana, imperfetta, non definitiva, e per questo autentica, perché forgiata dalle esperienze della vita. Dalla Palma dialogherà con Alessandra Dini, total look maker. Coordina Simonetta Nardi.

Giovedì 9 ottobre al Teatro Toniolo (ore 20.30) si parla di musica e di vita con il leader dei Baustelle Francesco Bianconi nell’appuntamento Un romantico in fuga: la mia arte, la mia vita. Storico leader del gruppo indie-rock toscano, Bianconi si apre al pubblico del Festival attraversando le infinite evoluzioni della sua vita e di una carriera di successo tra musica e scrittura. Una voce per una volta non intonata al canto ma “prestata” al racconto, per condivide i processi propri della creatività artistica, alla ricerca del talento che risiede in ognuno di noi e attende soltanto di essere messo alla prova. Nel 2025 è uscito El Galactico, decimo album in studio dei Baustelle. Sempre di quest’anno è anche il brano Ho provato tutto, scritto da Francesco Bianconi e interpretato da Patty Pravo.

Info, prevendite e prenotazioni su www.festivalidee.it