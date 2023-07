A MestrEstate, fra i cabarettisti Minutoli, Zaffa e lo “Stefano Volpato Quintet”

Cabaret, ballo e musica. Sono questi i generi che si alternano nella programmazione della compagnia Cafè Sconcerto per i tre appuntamenti dell’edizione 2023 della rassegna MestreEstate, organizzata nella terraferma veneziana nell’Arena del Parco Albanese dal duo formato da Monica Zuccon e Salvatore Esposito che ogni sera introdurranno gli artisti in cartellone. Alfredo Minutoli con “Pensavo che Tik Tok fosse il rumore dell’orologio!” inaugura il ciclo giovedì 20 luglio alle 20.45: si tratta di monologo sul filo rosso dell’eccesso in cui si spazia dai cenni ad applicazioni sempre più sofisticate con il corollario di realtà virtuali ai traumi indotti in un padano doc dal dilagare della società multietnica. Dopo il cabaret giovedì 27 luglio, sempre alle 20.45, è la volta di musica e ballo con lo “Stefano Volpato Quintet” alle prese con cover pop, dance, RnB e funky degli anni ‘80 e ‘90. Cinque i componenti della band: Stefano Volpato, voce; Valter Cortivo al basso e cori; Alberto D’Este, tastiera; Raul Catalano alla batteria; Danilo Scaggiante, sax e percussioni. Ancora cabaret per l’appuntamento conclusivo di giovedì 3 agosto alle 20.45 con “ComunicAmiamoci”, monologo del comico milanese Henry Zaffa, in cui si alternano slogan, luoghi comuni, parole, sport e pubblicità che segnano il nostro quotidiano.

L’ingresso agli spettacoli è libero. Per informazioni contattare i numeri 320 7598946 – 335 6952267.