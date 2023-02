Per Carnevale a Mirano Giovedì Grasso 16 febbraio alle 21 “Gli Amanti Timidi o sia l’imbroglio de’ due ritratti” di Carlo Goldoni vanno in scena al teatro di via della Vittoria, nell’allestimento della compagnia Il Portico Teatro Club APS di Mirano.

La commedia appartiene all’ultima fase del Goldoni drammaturgo che la ricavò da un suo scenario in francese “Il ritratto di Arlecchino” andato in scena al Theatre de la comèdie italienne di Parigi e poi ripreso con questo titolo a Venezia. Ambientata a Bologna, la commedia fa assumere, complice una girandola di equivoci, al ritratto di Arlecchino da un lato la funzione di motore dell’azione, dall’altro quello di pretesto per la messa a fuoco delle complesse dinamiche della relazione amorosa. La compagnia Il Portico Teatro Club APS affronta un testo generalmente ritenuto minore, per cui i giudizi spaziano dalla definizione di “farsa che conserva molto dello spirito della commedia dell’arte” a quella di testo complesso e molto moderno, che sviluppa l temi del doppio e dell’incomunicabilità. La messa in scena, particolarmente impegnativa visto il rilevante numero di personaggi, propone una impostazione classica con il finale che vede una coppia di servitori coronare il loro sogno d’amore. Ne sono interpreti Ignazio Cortivo, Monica Niero, Andrea Ghedin, Flavia Del Giudice, Marco De Cassan, Livio Carradori, Claudio Maistrell, Bruno P. Spolaore, diretti dal regista Gabriele Ferrarese, che cura pure riduzione e adattamento del testo.

La biglietteria del teatro è aperta nei giorni di venerdì 10 febbraio (dalle 10 alle 12), martedì 14 dalle 16 alle 17,30 e giovedì 16 dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 21. Il costo biglietti è 10,00€ intero, 8,00 € ridotto, 5,00€ ridotto studenti. Prenotazioni al numero 335 6330079. Il pagamento verrà effettuato al momento del ritiro.