Debutta in prima italiana il 17 febbraio al Teatro Massimo di Palermo il Don Pasquale di Damiano Michieletto

Dopo i trionfi di Londra e Parigi, arriva al Teatro Massimo una coproduzione internazionale che vede il blasonato regista veneto Damiano Michieletto cimentarsi con l’opera buffa Don Pasquale di Gaetano Donizetti, pienamente nelle sue corde leggere e innovative. Il nuovo allestimento co-prodotto dal Teatro Massimo con la Royal Opera House di Londra e l’Opéra di Parigi andrà in scena in prima italiana dal 17 al 23 febbraio 2023.

A dirigere l’ Orchestra il Coro del Teatro Massimo è chiamato Michele Spotti, di ritorno a Palermo dopo la recente nomina come direttore musicale del Teatro dell’Opera di Marsiglia. Le scene sono realizzate da Paolo Fantin; i costumi sono firmati da Agostino Cavalca; il light design è di Alessandro Carletti mentre i video sono curati da Rocafilm.

“Sarà uno spettacolo intimo, psicologico, racchiuso in un piccolo spazio che rappresenta il privato di Don Pasquale – dice Damiano Michieletto – Il protagonista dell’opera è uomo vecchio, ma in qualche modo ancora bambino: incapace di gestire i suoi sentimenti e legato ad abitudini che lo portano ad isolarsi ancora di più. Malatesta rappresenta il virus che si inserisce nella sua esistenza e, come un finto amico, si allea con Norina alle spalle di Ernesto. Lo zio e il nipote finiranno l’avventura allo stesso modo: entrambi gabbati e destinati ad una convivenza che all’inizio della vicenda sembrava del tutto impossibile”. Protagonisti sul palco sono il basso Michele Pertusi nel ruolo di Don Pasquale, il tenore René Barbera in quello di Ernesto, il soprano Giuliana Gianfaldoni come Norina e il baritono Markus Werba nei panni del Dottor Malatesta.

DON PASQUALE

Dramma buffo in tre atti

di Gaetano Donizetti

Direttore Michele Spotti

Regia Damiano Michieletto

ripresa da Daniel Dooner

Scene Paolo Fantin

Costumi Agostino Cavalca

Luci Alessandro Carletti

Video Roland Horvath/Roca Film

Assistente del direttore Danila Grassi

Assistente alle scene Piero De Francesco

Assistente ai costumi Camilla Masellis

Assistente alle luci Ludovico Gobbi

Personaggi e interpreti

Don Pasquale Michele Pertusi (17, 19, 21, 23) / Carlo Lepore (18, 22)

Ernesto René Barbera (17, 19, 21, 23) / Ioan Hotea (18, 22)

Norina Giuliana Gianfaldoni (17, 19, 21, 23) / Marina Monzò (18, 22)

Dottor Malatesta Markus Werba (17, 19, 21, 23) / Christian Senn (18, 22)

Notaio Enrico Cossutta

Orchestra e Coro del Teatro Massimo