A Mirano (Ve) per Teatro di Primavera in scena “Il Campiello”

Arriva Il Campiello, nel Teatro Belvedere di Mirano, per la rassegna Teatro di primavera promossa dal Comune di Mirano e organizzata dalla compagnia Il Portico Teatro Club.

Domenica 16 marzo alle ore 16 è di scena la Compagnia Teatrale Muranese di Murano, fondata dal noto uomo di spettacolo a tutto tondo Lino Toffolo nel 1973, anche a sostegno di un progetto che ha portato poi nell’isola lagunare al recupero di un teatro parrocchiale stile liberty che oggi porta il suo nome.

Il celebre testo goldoniano ci propone una Venezia vissuta da abitanti in carne ed ossa appartenenti ai ceti più umili della città. La vicenda narra di amori, risse, vanità, scherzi e – soprattutto – divertimenti delle donne del popolo, in una fredda giornata di Carnevale. La trama è tutta costruita su un dissidio fra popolane sorto per futili motivi. Al tempo di Carnevale, si passa il tempo in svaghi collettivi, come il Lotto della Venturina. Pasqua vuole maritare la figlia Gnese per potersi risposare. La vecchia Catte, per la stessa ragione, vorrebbe che sua figlia Lucietta sposasse presto Anzoletto; Orsola, la frittolera, cerca moglie per suo figlio Zorzetto. Un cavaliere napoletano di passaggio corteggia Gasparina, nipote del ricco Fabrizio, riuscendo a calmare gli animi esacerbati da una lite furibonda ed invita tutti a cena per festeggiare il suo fidanzamento con Gasparina. Come sempre nei testi goldoniano assoluta fiducia nell’istituto del matrimonio: Gnese sposa Zorzetto, Anzoletto dà l’anello a Lucietta e il cavaliere potrà partire con Gasparina che si congeda da Venezia con un tanto appassionato e commosso quanto celebre saluto in versi all’umile e schietta umanità del campiello.

Biglietto d’ingresso € 8,00 in vendita al botteghino del Teatro Belvedere, aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00. Per informazioni: e-mail teatroclubvenezia@libero.it, organizzazione tel. +39 3356330079, tel. 0415798487.