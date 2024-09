A Treviso con Labirinto nuovo ciclo di Anatomia di un film

A partire da fine settembre, presso l’Auditorium della Fondazione Benetton Studi Ricerche, Cineforum Labirinto presenta un nuovo ciclo di lezioni dedicato all’analisi di cinque grandi capolavori del cinema. Partendo dalla visione di numerosi spezzoni, le lezioni si concentreranno sulla genesi creativa delle opere e sulle tecniche stilistiche e le scelte tematiche adottate dai registi, lasciando spazio anche ad aneddoti sulla produzione, sul cast e sull’influenza delle pellicole nell’immaginario collettivo.

I film scelti sono sono Casablanca (1942) di Michael Curtiz, Il terzo uomo (1949) di Carol Reed, Amarcord (1973) di Federico Fellini, Edward mani di forbice (1990) di Tim Burton e Django (2012) di Quentin Tarantino. Il corso è ideato e curato da Marco Bellano, critico cinematografico e docente di cinema presso l’Università di Padova.

Il corso si articola in 5 incontri che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30, a partire da lunedì 23 settembre 2024, presso l’Auditorium della Fondazione Benetton Studi Ricerche, situata in via Cornarotta n. 7, a pochi passi da Piazza Duomo. Il costo del corso è pari a 90€. La sede del corso è un auditorium attrezzato con un capienza massima di circa 110 posti.

Per info, programma e iscrizioni: Anatomia di un film / Settembre 2024